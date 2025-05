Feyenoord legt Eredivisie-topscorer Sem Steijn voor vier jaar vast

Feyenoord heeft beet: Sem Steijn komt deze zomer over van FC Twente. De club uit Rotterdam meldt dat er een akkoord is bereikt met Twente over de komst van de 23-jarige aanvaller. Steijn, momenteel topscorer van de Eredivisie, tekent in De Kuip tot medio 2029.

Sportmarketeer Chris Woerts gaf vorige week al bij Vandaag Inside aan te verwachten dat Steijn goed bij Feyenoord zou passen (zie video).

De geboren Hagenaar debuteerde op 17-jarige leeftijd uitgerekend tegen Feyenoord, toen nog in het shirt van VVV-Venlo. Zijn loopbaan bracht hem daarna kort naar het buitenland: in 2019 speelde hij voor Al Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten, waar zijn vader Maurice Steijn toen trainer was. Na diens vertrek keerde hij terug naar Nederland, waar hij onder meer uitkwam voor ADO Den Haag en sinds 2022 voor FC Twente.

Blik op de toekomst, voeten nog in Enschede

Met 23 doelpunten voert Steijn op dit moment de topscorerslijst van de Eredivisie aan, en zal het seizoen afmaken in Enschede. In de zomer zal hij de overstap naar Feyenoord maken. De club laat weten dat de focus van Steijn voorlopig volledig bij FC Twente blijft.

Bij FC Twente lag Steijn nog vast tot medio 2028. Wat Feyenoord precies betaalt voor de topscorer is niet bekendgemaakt. Wanneer hij officieel wordt gepresenteerd in Rotterdam, is nog niet bekend.

Hart van Nederland/ANP