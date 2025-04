Internationale voetbalwereld eert overlijden Leo Beenhakker: 'Titaan, mentor, legende'

Het overlijden van Leo Beenhakker op 82-jarige leeftijd heeft wereldwijd diepe indruk gemaakt. Clubs, spelers, bonden en oud-collega’s staan stil bij het verlies van een markante en invloedrijke voetbaltrainer. Van de Coolsingel tot op het WK, Beenhakker liet zijn sporen na in alle hoeken van het voetbal.

De Vandaag Inside-tafel stond donderdagavond stil bij het overlijden van oud-voetbaltrainer Leo Beenhakker, bekijk dat in bovenstaande video.

Feyenoord, de club waar Beenhakker in 1999 kampioen mee werd, spreekt van een groot verlies. "Don Leo, rust zacht," schrijft de club op sociale media. Op de clubsite worden oude uitspraken van Beenhakker gedeeld, waarin hij de titel met Feyenoord boven al zijn eerdere successen plaatst, inclusief zijn drie kampioenschappen met Real Madrid: "Toen ik op het bordes stond, heb ik het er best moeilijk mee gehad dat die ouwe daar niet bij kon zijn. De Coolsingel mee mogen maken, dat was voor mij de ultieme droom. Zonder diskwalificatie van alle andere keren dat ik met een schaal in mijn handen heb mogen staan, was dit de allermooiste. Daar komt niks meer tussen."

Huidig bondscoach Ronald Koeman noemt het overlijden van Beenhakker "een groot verlies voor het Nederlands voetbal". Beenhakker was degene die Koeman ooit aanstelde als trainer bij Ajax. "Leo was een coach met een ongeëvenaarde passie en visie, die niet alleen wedstrijden, maar ook mensen wist te raken," schrijft Koeman. "Mijn gedachten zijn bij zijn familie."

Internationale waardering: van Mexico tot de Cariben

Ook ver buiten Nederland wordt Beenhakker herdacht. In Mexico spreekt de legendarische doelman Guillermo Ochoa met ontroering over zijn voormalige coach, die hem als 18-jarige liet debuteren bij Club América. "Vandaag is er iemand overleden die heel belangrijk voor mij was. Het doet pijn in mijn ziel," schrijft hij. "Dank u wel, meneer Leo Beenhakker, voor het vertrouwen dat u in mij stelde toen ik net begon. Uw visie, uw ervaring en uw vertrouwen hebben invloed gehad op mijn carrière en mijn leven."

De voetbalbond van Trinidad en Tobago roemt Beenhakker in een eerbetoon op Instagram als "een titaan in het wereldvoetbal en een blijvende held in de historie van onze nationale ploeg". Onder zijn leiding plaatste het kleine eiland zich in 2006 voor het eerst in de geschiedenis voor het WK. "Leo was voor ons meer dan een coach. Hij was een visionaire leider, een mentor en bovenal iemand die ergens in gelooft", aldus de bond.

Voormalig sterspeler Dwight Yorke voegt daaraan toe: "Onder zijn leiding kwalificeerde Trinidad en Tobago zich voor het eerst voor het WK voetbal en ik had de eer te voetballen onder de coach die het beste in ons naar boven haalde."

Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en clubs staan stil

Ook in Nederland wordt op brede schaal stilgestaan bij het overlijden van de Rotterdammer. De Eredivisie schrijft: "Rust zacht Leo Beenhakker. De legendarische voetbaltrainer is helaas op 82-jarige leeftijd overleden." De Keuken Kampioen Divisie herinnert aan zijn periode bij SC Veendam en SC Cambuur en wenst de nabestaanden veel sterkte.

Vitesse, waar Beenhakker ook trainer was, laat op sociale media weten: "Rust zacht Leo." Statistiekbureau Opta deelt dat Beenhakker de enige trainer was die kampioen werd met zowel Ajax (1980 en 1990) als Feyenoord (1999).

Hart van Nederland/ANP