Feyenoord uitgeschakeld in achtste finales Champions League na verlies bij Inter

Feyenoord heeft met opgeheven hoofd de Champions League verlaten. Nadat het elftal van Robin van Persie vorige week de heenwedstrijd tegen Internazionale thuis met 2-0 had verloren, verloren de Rotterdammers de return in Milaan met 2-1.

Internazionale kwam in de achtste minuut op een vroege voorsprong via een fraai doelpunt van Marcus Thuram. Feyenoord trok de stand in de 42e minuut gelijk door een rake penalty van Jakub Moder. Hakan Çalhanoglu maakte in de 51e minuut vanaf elf meter het winnende doelpunt voor Inter.

Internazionale speelt in de kwartfinales tegen Bayern München, dat over twee duels met 5-0 won van Bayer Leverkusen.

ANP