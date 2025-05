Scheidsrechter mishandeld tijdens jeugdvoetbalwedstrijd, man (40) aangehouden

Een scheidsrechter is zaterdagmiddag mishandeld tijdens een jeugdvoetbalwedstrijd in Alphen aan den Rijn. Een 40-jarige man is aangehouden, meldt de politie. Volgens Omroep West gaat het om de trainer van de Leidse club Lugdunum.

Eerder sprak Hart van Nederland al met scheidsrechters over het geweld dat plaatsvindt op en naast het voetbalveld. Dat zie je in bovenstaande video.

De mishandeling vond plaats tijdens een voetbalwedstrijd tussen voetbalclub ARC uit Alphen aan den Rijn en Lugdunum, twee jeugdteams onder de 15 jaar oud. Er zou een incident hebben plaatsgevonden waarbij volgens de regionale omroep de coach van Lugdunum de scheidsrechter sloeg. Wat daaraan vooraf ging, is onbekend. Volgens Omroep West is de scheidsrechter gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou geopereerd moeten worden aan zijn strottenhoofd.

Zondagochtend werd de 40-jarige man, volgens de regionale omroep dus de coach, aangehouden door de politie.

Club Lugdunum gaat onderzoek doen.