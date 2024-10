11-jarige speler krijgt 'buitenproportionele' straf van KNVB na uitschelden en duwen scheidsrechter

De actie van een 11-jarige speler van SC Woezik in Wijchen heeft voor veel onbegrip gezorgd. De voetballer ging flink tekeer tijdens een jeugdwedstrijd afgelopen september. Hij schold de scheidsrechter uit met 'kutscheids' en gaf hem een duw. Hierdoor heeft de KNVB rigoureuze maatregelen getroffen, wat tot onbegrip leidt bij zowel de club als de scheidsrechter.

Tijdens een wedstrijd tussen Unitas’28 JO12-1 en SC Woezik JO12-1 op 28 september gebeurt het voorval. Wanneer Woezik een doelpunt maakt pakt clubscheidsrechter Niek Plaggenmarsch zijn blocnote erbij om op te schrijven wie er scoorde in welke minuut. Hierop vraagt hij beide ploegen even te laten wachten, zo vertelt hij tegen het AD.

Het gebeurt helaas steeds vaker dat scheidsrechters te maken krijgen met mishandelingen. In de video boven dit artikel zie je hoe de KNVB de regels verscherpt.

Dit valt volledig verkeerd bij een van de voetballers van Woezik, die graag het spel wil hervatten. ‘Kutscheids, schiet op’, roept hij. "Pardon? reageerde ik. Ik liet hem verplicht wisselen", blikt de scheids terug op AD. "Daarop werd hij nóg bozer. ‘Ik sla je in elkaar’, riep hij. Toen heeft hij mij ook geduwd."

Na nog een woordenwisseling met de ouders van de speler besluit de scheidsrechter melding te maken van het incident op het wedstrijdformulier. In eerste instantie proberen alle betrokken partijen het nog onderling op te lossen. De scheidsrechter vraagt een gesprek aan met de club, de ouders en het 11-jarige spelertje. Terwijl de club dit probeert te faciliteren krijgen ze tot grote verbazing na het weekend een rigoureuze beslissing van de KNVB op de mat.

Volledig team geschorst

Het complete team is twee wedstrijden geschorst en moet op 5 en 12 oktober thuisblijven. Het is onderdeel van nieuw lik-op-stukbeleid van de KNVB, dit seizoen ingevoerd. Ook start de bond een tuchtrechtelijke zaak tegen de jeugdspeler. Over dat laatste is de Wijchense voetbalclub het eens, zij sluiten niet uit zelf ook harde stappen te ondernemen tegen de speler. Zij vertellen aan het AD dat schorsing tot de opties behoort.

Waar ze het niet mee eens zijn is het schorsen van een volledig team over het toe doen van één speler. "Als het nu vijf keer per weekend mis gaat bij dit team of bij onze club, dan snap ik dat de KNVB onze club eens goed onder de loep neemt", zegt voorzitter Paul Knoop tegen het AD. Maar dat is volgens Knoop niet het geval. Zij leiden iedereen op om respectvol met elkaar om te gaan. "De KNVB wil denk ik een schokeffect creëren, maar wij hebben hier moeite mee." De KNVB laat schriftelijk aan het AD weten achter de collectieve schorsing te staan.

De club heeft een plan van aanpak ingediend bij de KNVB, waar hun regels over respectvol met elkaar omgaan in staan. Ook staat erin dat een gesprek met het kind en de ouders gaat plaatsvinden. Ook de scheidsrechter baalt van de situatie. Hij had eigenlijk graag de speler nog eens buiten de wedstrijd om willen toespreken. Maar die kans lijkt verdwenen. "Ik vind dit niet tof, ik ben door de bond in de wielen gereden."