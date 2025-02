Toparbiter Makkelie noemt mishandeling van scheidsrechter 'gif in het voetbal'

Scheidsrechter Danny Makkelie heeft zich uitgesproken over de mishandeling van de 70-jarige scheidsrechter uit Veldhoven. “Dit is het gif in het voetbal”, stelt de Nederlandse toparbiter op zijn persoonlijke LinkedIn-account. Makkelie schrijft ook in zijn bericht dat het een ziekte is en steeds verder verspreidt.

Afgelopen zaterdag is er een scheidsrechter knock-out geslagen in een amateurwedstrijd tussen Rood-Wit (Veldhoven) en SV De Braak (Helmond), een wedstrijd tussen lagere teams ' waarin de uitslag er totaal niet toe doet', schrijft hij op het sociale medium.

Eerder werd arbiter Jan de Vos na afloop van de wedstrijd op zijn kaak geslagen. In de video hierboven zie je zijn verhaal.

Makkelie walgt van de situatie wat hier is voorgevallen. Hij zegt dan ook: “Hoe vaak hebben we dit al gezien? Hoe vaak wordt er schande van gesproken, en hoe vaak gebeurt het vervolgens opnieuw? We praten over respect, fair play en sportiviteit, maar ondertussen blijven scheidsrechters, mensen die simpelweg hun werk of hobby uitoefenen, slachtoffer van agressie en geweld.”

'Het moet stoppen'

Ook stelt de Eredivisie arbiter de man te kennen: “Een man die zich al decennialang met passie inzet voor het spel. Die ondanks zijn leeftijd en nu ook zijn letsel zich niet uit het veld laat slaan. Zijn liefde voor het voetbal is groter dan de haat die hij zaterdag over zich heen kreeg.”

De scheidsrechter eindigt zijn bericht met: “Maar laten we niet wachten tot de dag dat opnieuw iemand dit niet meer overleeft. Dit is het gif in het voetbal. En we moeten het uitroeien.”