Motorrijder overleden na aanrijding met busje in Sumar

Bij een ernstige aanrijding op de Van Harinxmaweg in Sumar is maandagochtend een motorrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer kwam in botsing met een busje met aanhanger en raakte daarbij zwaargewond.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en startten direct met reanimatie, maar dat mocht niet meer baten. De motorrijder overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De brandweer plaatste schermen langs het fietspad om het zicht op het incident voor voorbijgangers af te schermen.

Verhoor

Volgens de eerste bevindingen wilde het busje mogelijk vanaf de Van Harinxmaweg de carpoolplaats oprijden en zag daarbij de motorrijder over het hoofd. De politie bevestigt dat de bestuurder van het busje en een passagier zijn meegenomen voor verhoor.

De weg en het fietspad zijn volledig afgesloten voor verkeer. Tussen Burgum en Sumar moeten fietsers en automobilisten voorlopig een alternatieve route nemen vanwege het onderzoek, dat nog in volle gang is.