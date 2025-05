Jongen op step zwaargewond na aanrijding met trein in Buitenpost

Een minderjarige jongen is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een trein in het Friese Buitenpost. Het ongeval vond rond 08.20 uur plaats ter hoogte van de overweg aan de Stationsstraat.

Het slachtoffer, afkomstig uit de gemeente Achtkarspelen, is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn exacte toestand is nog niets bekend.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. Het treinverkeer rond Buitenpost lag tijdelijk stil.