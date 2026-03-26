Verdachte neerschieten Iraniër in Schoonhoven opgepakt in Duitsland

Een week na de schietpartij op het Pascalplein in Schoonhoven is een verdachte opgepakt in Duitsland. Het gaat om een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd woensdagavond aangehouden in Dortmund.

De man sprak zich volgens justitieminister David van Weel eerder uit tegen het Iraanse regime, zo vertelt hij in bovenstaande video.

Op donderdag 19 maart werd een 36-jarige politiemedewerker van Iraanse afkomst neergeschoten. Hij raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De politie vond kort na het incident een vuurwapen in het water langs de N210. Ook werd de vermoedelijke vluchtauto, een Toyota Yaris, in beslag genomen.

Het onderzoek loopt nog. De politie zoekt mensen die de Toyota Yaris, een model uit 2024 met opvallende kenmerken, in de dagen voor de schietpartij hebben gezien in Schoonhoven.