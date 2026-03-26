Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verdachte neerschieten Iraniër in Schoonhoven opgepakt in Duitsland

Crime

Vandaag, 12:22

Link gekopieerd

Een week na de schietpartij op het Pascalplein in Schoonhoven is een verdachte opgepakt in Duitsland. Het gaat om een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd woensdagavond aangehouden in Dortmund.

De man sprak zich volgens justitieminister David van Weel eerder uit tegen het Iraanse regime, zo vertelt hij in bovenstaande video.

Op donderdag 19 maart werd een 36-jarige politiemedewerker van Iraanse afkomst neergeschoten. Hij raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De politie vond kort na het incident een vuurwapen in het water langs de N210. Ook werd de vermoedelijke vluchtauto, een Toyota Yaris, in beslag genomen.

Oproep

Het onderzoek loopt nog. De politie zoekt mensen die de Toyota Yaris, een model uit 2024 met opvallende kenmerken, in de dagen voor de schietpartij hebben gezien in Schoonhoven.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.