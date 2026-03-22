10 tips over neerschieten Iraniër in Schoonhoven, demonstratie tegen regime

De politie heeft tot dusver ongeveer tien tips ontvangen in het onderzoek naar het neerschieten van een uit Iran afkomstige politiemedewerker in Schoonhoven.De 36-jarige man werd donderdag voor zijn woning in de Zuid-Hollandse plaats neergeschoten en raakte zwaargewond. Ondertussen gingen zondag honderden de Dam in Amsterdam op om te demonstreren tegen het regime in Iran.

Het motief van het neerschieten van de man in Schoonhoven is nog altijd onduidelijk, maar het slachtoffer zou kritisch zijn geweest op het Iraanse regime.

Tussen de twee- en driehonderd mensen demonstreren zondagmiddag op de Dam in Amsterdam tegen de oorlog in Iran. Het land wordt sinds eind vorige maand aangevallen door Israël en de Verenigde Staten. De protestactie is georganiseerd door de Internationale Stichting voor Iraanse Vrouwen. De demonstranten zijn aanhangers van Maryam Rajavi, de voorzitster van de Nationale Raad van het Iraanse verzet.

De deelnemers zwaaien met vlaggen en roepen de leus "no shah no mullah". De organisatie is tegen het heersende regime van ayatollah Khamenei, die zijn omgebrachte vader heeft opgevolgd. Ook willen de demonstranten niet dat Reza Pahlavi, de zoon van de oude sjah en dus officieel de kroonprins, het land gaat leiden mocht het islamitische regime vallen.

"Ik ben gearresteerd door de sjah, gemarteld. Na de revolutie zijn familieleden geëxecuteerd door het regime", sprak een van de organisatoren. "Slachtoffers van de oorlog zijn de bevolking. We zijn voor een democratie en steunen het verzet van het Iraanse volk."