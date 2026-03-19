Iraniër (36) neergeschoten in Schoonhoven, autoriteiten nemen maatregelen

In Schoonhoven is donderdagochtend een 36-jarige man neergeschoten. Het slachtoffer, een Iraniër uit Schoonhoven, raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel laat op X weten: "Gezien de Iraanse achtergrond van het slachtoffer zijn NCTV, OM, politie en de lokale gezagen alert en nemen zij de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn."

De dader is nog voortvluchtig, meldt de politie. Het schietincident gebeurde rond 07.00 uur op het Pascalplein. Volgens een woordvoerder loopt het onderzoek nog en wordt gekeken naar alle mogelijke scenario's. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Forensische opsporing

Langs de N210 bij Schoonhoven heeft de politie donderdagavond uitgebreid onderzoek gedaan. De beelden hiervan zijn bovenaan het artikel te zien. Bij het onderzoek waren de Forensische Opsporing en duikers van de Dienst Speciale Interventies (DSI) aanwezig, meldt een correspondent ter plaatse. De politie kan aan Hart van Nederland niet bevestigen of dit onderzoek te maken heeft met het schietincident van donderdagochtend.

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel op X:

Ook burgemeester Hans Beenakker van Krimpenerwaard reageert. "Als burgemeester raakt een gebeurtenis als deze mij", schrijft hij. "Geweld hoort niet thuis in onze gemeenschap. Mijn gedachten gaan uit naar het slachtoffer en de familie. Ik wens hen veel kracht toe in deze ingrijpende situatie."

Volgens het AD woont de man al zes jaar aan het Pascalplein, samen met zijn vrouw en kind. In de wijk is extra politie aanwezig.