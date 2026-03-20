Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Neergeschoten politieagent (36) in Schoonhoven uitte kritiek op regime Iran

Crime

Vandaag, 10:16 - Update: 6 minuten geleden

Link gekopieerd

De politiemedewerker die donderdagochtend werd neergeschoten in Schoonhoven, heeft zich eerder uitgesproken tegen het Iraanse regime. Dat zegt justitieminister David van Weel voorafgaand aan de ministerraad. Of er een verband is met de schietpartij, is nog onduidelijk.

Het slachtoffer is een 36-jarige man van Iraanse afkomst. Hij werd op donderdagochtend onder vuur genomen. Over zijn toestand en de toedracht is nog weinig bekendgemaakt.

Kritiek via sociale media

Volgens Van Weel wordt die mogelijkheid nadrukkelijk onderzocht. "Maar het feit dat hij Iraans is, dat hij zich uitsprak tegen het regime, is iets wat we natuurlijk serieus moeten nemen", zegt hij.

De neergeschoten politiemedewerker zou zich tegen het regime hebben uitgesproken op social media. De minister zegt die berichten nog niet te hebben bekeken. "Maar hij stond bekend als iemand die zich tegen het regime uitriep. Daar hebben we er natuurlijk veel van hier. Want de reden waarom veel Iraniërs hier wonen, is omdat ze gevlucht zijn voor dat regime."

Verder laat Van Weel weten dat verschillende autoriteiten alert zijn en maatregelen hebben genomen. Wat die maatregelen precies inhouden, is niet bekendgemaakt.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.