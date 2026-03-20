Neergeschoten politieagent (36) in Schoonhoven uitte kritiek op regime Iran

De politiemedewerker die donderdagochtend werd neergeschoten in Schoonhoven, heeft zich eerder uitgesproken tegen het Iraanse regime. Dat zegt justitieminister David van Weel voorafgaand aan de ministerraad. Of er een verband is met de schietpartij, is nog onduidelijk.

Het slachtoffer is een 36-jarige man van Iraanse afkomst. Hij werd op donderdagochtend onder vuur genomen. Over zijn toestand en de toedracht is nog weinig bekendgemaakt.

Kritiek via sociale media

Volgens Van Weel wordt die mogelijkheid nadrukkelijk onderzocht. "Maar het feit dat hij Iraans is, dat hij zich uitsprak tegen het regime, is iets wat we natuurlijk serieus moeten nemen", zegt hij.

De neergeschoten politiemedewerker zou zich tegen het regime hebben uitgesproken op social media. De minister zegt die berichten nog niet te hebben bekeken. "Maar hij stond bekend als iemand die zich tegen het regime uitriep. Daar hebben we er natuurlijk veel van hier. Want de reden waarom veel Iraniërs hier wonen, is omdat ze gevlucht zijn voor dat regime."

Verder laat Van Weel weten dat verschillende autoriteiten alert zijn en maatregelen hebben genomen. Wat die maatregelen precies inhouden, is niet bekendgemaakt.