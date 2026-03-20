'Neergeschoten Iraniër (36) bedankte Trump voor doden ayatollah'

De Iraniër uit Schoonhoven die donderdag werd neergeschoten in de Zuid-Hollandse plaats, zou de Amerikaanse president Trump op sociale media hebben bedankt voor het doden van ayatollah Khamenei. Dat meldt de NOS vrijdag. De medewerker van de politie zou dit onder meer hebben gedaan op zijn Instagram-account met meer dan 40.000 volgers.

De man sprak zich volgens justitieminister David van Weel eerder uit tegen het Iraanse regime. Of er een verband is met de schietpartij, is nog onduidelijk. Zijn afkeer van de ayatollahs blijkt ook uit zijn sociale media-accounts, die door de NOS zijn achterhaald. In berichten op deze accounts omschrijft hij zichzelf als atheïst. Ook deelde hij beelden van blijdschap in Iran na het begin van de aanvallen op het land.

De man zou daarnaast ook berichten hebben gedeeld van Reza Pahlavi, de zoon van de in 1979 afgezette sjah. Pahlavi staat bekend als tegenstander van het regime.

Protesten

Onder meer grote protesten in Teheran, maar ook in andere steden, werden begin dit jaar neergeslagen door het regime van Khamenei.