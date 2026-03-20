Politie toont beelden van vluchtauto na schietpartij Schoonhoven

Het Team Grootschalige Opsporing dat onderzoek doet naar het schietincident in Schoonhoven heeft camerabeelden van de vluchtauto. Dat meldt de politie. Bij het incident raakte donderdag een 36-jarige politiemedewerker ernstig gewond.

De politie heeft camerabeelden van vermoedelijk de vluchtauto na de schietpartij in Schoonhoven, waarbij donderdag een 36-jarige politiemedewerker ernstig gewond raakte. Het slachtoffer zou zich eerder kritisch hebben uitgelaten over het regime in Iran.

Oproep

De mogelijke vluchtauto is een Toyota Yaris van na 2020, met geblindeerde ramen en een Nederlands kenteken. De auto is na de schietpartij richting Lopik gereden. De politie roept mensen op om contact op te nemen als zij de vluchtauto in de omgeving van Schoonhoven hebben gezien.