'Neergeschoten agent riep Iraniërs op info te delen over militaire doelwitten'

De Iraanse man die donderdag in Schoonhoven neergeschoten werd, riep op internet landgenoten op om informatie te delen over militaire doelwitten en handlangers van het regime in zijn thuisland. Dat meldt Nieuwsuur.

Die oproep zou hij twee weken geleden hebben gedaan via Telegramkanalen, die hij zelf beheerde.

Neergeschoten

De 36-jarige politiemedewerker was werkzaam als ICT'er. Donderdagochtend werd hij neergeschoten in Schoonhoven. Al snel werd duidelijk dat de man een tegenstander was van het Iraanse regime. Eerder werd bekend dat de man de Amerikaanse president Trump op Instagram zou hebben bedankt voor het doden van ayatollah Khamenei.

Het is niet duidelijk of deze activiteiten iets te maken hebben met het motief voor de aanslag. Dat onderzoekt de politie nog. Vrijdag deelde de politie foto's van de vluchtauto van de dader. Over de toestand van de neergeschoten man is nog weinig bekendgemaakt.