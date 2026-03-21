Vluchtauto nog altijd spoorloos na schietpartij op agent in Schoonhoven

Crime

Vandaag, 14:07

De politie is nog altijd op zoek naar de auto waarin vermoedelijk de schutter is gevlucht na het neerschieten van een uit Iran afkomstige politiemedewerker. Dat laat een politiewoordvoerster weten. Of er al tips zijn binnengekomen over de Toyota Yaris, die wegreed richting Lopik, kan zij in het belang van het onderzoek niet delen.

De woordvoerster laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Het is nog altijd onduidelijk waarom de 36-jarige politiemedewerker voor zijn woning in Schoonhoven werd neergeschoten.

Slachtoffer vecht voor zijn leven

De politie deelde vrijdag beelden van de mogelijke vluchtauto. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid zei vrijdagavond in het programma Café Kockelmann dat het zwaargewonde slachtoffer nog altijd vecht voor zijn leven.

De VVD-bewindsman zei eerder al dat de man zich uitsprak tegen het Iraanse regime (zie bovenstaande video). De Iraanse achtergrond van de man was voor de minister aanleiding om veiligheidsmaatregelen te nemen voor andere Iraanse dissidenten in Nederland.

Door ANP

