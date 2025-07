Celstraf en rijontzegging voor chauffeur die inreed op barbecue Nieuw-Beijerland

De Spaanse vrachtwagenchauffeur die in augustus 2022 inreed op een barbecue in Nieuw-Beijerland is donderdag veroordeeld tot drie jaar en twee maanden cel. De rechtbank in Rotterdam legde hem ook een rijverbod op van vijf jaar. Bij het dramatische ongeluk kwamen zeven mensen om het leven, waaronder een ongeboren kind. Daarnaast raakten zeven anderen gewond.

De chauffeur, Juan C.S. (48), reed met zijn vrachtwagen van een dijk af en kwam tot stilstand op het feestterrein van een lokale ijsclub. De impact was enorm, de gevolgen verwoestend.

Vorige maand maakten de nabestaanden van de ramp gebruik van hun spreekrecht. In de onderstaande video is daar een fragment van te zien.

1:32 Nabestaanden spreken op tweede dag proces truckdrama Nieuw-Beijerland

Volgens de rechtbank had de man nooit achter het stuur mogen zitten. Hij leed aan epilepsie en had door zijn medische toestand geen vrachtwagen mogen besturen. Uit onderzoek bleek dat hij tijdens het ongeluk een epileptische aanval kreeg.

Lagere straf dan eis OM

Het Openbaar Ministerie had eerder een zwaardere straf geëist: 4,5 jaar cel en een rijverbod van zeven jaar. De rechter kwam tot een lagere straf omdat de chauffeur is vrijgesproken van het rijden onder invloed en omdat de strafzaak lang heeft geduurd.

Rechtbanktekening van Juan S., de Spaanse vrachtwagenchauffeur die op 27 augustus 2022 inreed op een buurtfeest in Nieuw-Beijerland. Beeld: ANP

De rechtbank legde het maximale rijverbod op, omdat zij niet overtuigd is van de motivatie van de Spanjaard om nooit meer een vrachtwagen te besturen, zoals hij eerder op de zitting beloofde. Hij vroeg na het ongeluk opnieuw zijn rijbewijs aan.

Geen herinnering aan het ongeluk

De verdachte houdt vol dat hij zich niets kan herinneren van het ongeval. Toch denkt hij niet dat hij een aanval had omdat er vooraf geen symptomen waren, en hij achteraf geen spierpijn had zoals gewoonlijk. Daarbij zegt C.S. dat hij zijn medicijnen slikte.

De chauffeur was niet aanwezig bij de uitspraak "in verband met zijn financiële situatie". De rechtbank had hem eerder verplicht aanwezig te zijn, maar was akkoord met de afwezigheid van de verdachte.

