'Zwarte dag' bij rechtszaak truckdrama Nieuw-Beijerland, verdachte herinnert zich niets meer

Juan C.S. (48), de Spaanse vrachtwagenchauffeur die op 27 augustus 2022 inreed op een barbecuefeest van de ijsclub in Nieuw-Beijerland, denkt niet dat hij voor het ongeluk een epileptische aanval had. "Op het moment dat ik een aanval heb dan weet ik het van tevoren", zei de verdachte.

C.S. verklaarde eerder dat hij wel een aanval had tijdens het ongeluk. Bij de aanrijding kwamen 7 mensen om het leven, onder wie een ongeboren kind. Ook raakten 7 mensen gewond.

In 2023 kwam de gemeenschap bij elkaar om de slachtoffers te herdenken, is te zien in bovenstaande video.

De rechtbank sprak aan het begin van de zitting over een "zwarte dag". Volgens het Openbaar Ministerie had de Spanjaard niet in de vrachtwagen mogen rijden vanwege zijn epilepsie en had hij zijn medicijnen niet ingenomen. Ook zijn stoffen in zijn bloed gevonden die wijzen op gebruik van cocaïne, maximaal 48 uur voor het ongeluk terwijl hij gewezen is op de gevaren daarvan, aldus het OM.

Het duizelt hem, hij zegt af en toe maar wat Advocaat Juan C.S.

De verdachte zegt zich niets meer te herinneren van het ongeluk. Kort na het begin van de ondervraging door de rechtbank, vroeg de verdachte om een pauze. Volgens zijn advocaat had C.S. tegen haar gezegd dat hij "helemaal de weg kwijt" was. "Het duizelt hem, hij zegt af en toe maar wat", aldus zijn advocaat.

Epileptische aanval

Uit Spaanse informatie zou blijken dat C.S. in 2019 voor het laatst een epileptische aanval had omdat hij geen medicijnen had genomen. De chauffeur zegt al 28 jaar pillen bij zich te hebben en die te slikken als hij een aanval voelt aankomen. Dat gebeurde volgens hem zelden. Een deskundige denkt echter wel dat de verdachte een aanval had voor het ongeluk. Toen de rechter C.S. vroeg om een verklaring voor het ongeval antwoordde hij: "Ik weet ook niet hoe ik dat uit kan leggen."

De verdachte werd een maand na het incident vrijgelaten en vertrok daarna naar Spanje. Voor de zaak zijn 4 dagen uitgetrokken. De strafeis volgt naar verwachting volgende week.

ANP