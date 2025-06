OM: verdachte truckdrama Nieuw-Beijerland reed eerder met cocaïne op

De vrachtwagen die op 27 augustus 2022 inreed op een barbecuefeest van de ijsclub in Nieuw-Beijerland bereikte een snelheid van 31 kilometer per uur en zou vaker de fout in zijn gegaan in het verkeer, onder invloed van cocaïne. Dat bleek op de eerste dag van de inhoudelijke zitting van de strafzaak tegen de Spaanse chauffeur. Bij het incident kwamen zeven mensen om het leven, onder wie een ongeboren kind. Zeven anderen raakten gewond.

"Het was verschrikkelijk en het blijft verschrikkelijk." Dat zei de burgemeester van Hoeksche Waard precies een jaar nadat de vrachtwagenchauffeur van een dijk in Nieuw-Beijerland op een buurtbarbecue inreed. Zo is te zien in de video bovenaan.

De 48-jarige Juan C.S. had tijdens het ongeluk mogelijk een epileptische aanval, iets wat hij ontkent. C.S. heeft een geschiedenis van aanvallen en bezocht in het verleden een arts daarvoor.

In het bloed van de verdachte werd een bijna onmeetbaar kleine hoeveelheid cocaïne aangetroffen. Die had geen invloed meer op het gedrag, concludeerde een deskundige. Wel is er een verband tussen aanvallen en het gebruik van de drugs. Zo had C.S. eerder aanvallen na het gebruik van cocaïne. Ook zou hij verschillende keren zijn medicijnen niet hebben genomen en wist hij dat dat een hogere kans gaf op een aanval, aldus een deskundige.

De verdachte zou vaker in de fout zijn gegaan in het verkeer. Hij was in 2021 betrokken bij een aanrijding in Denemarken. Volgens informatie van de Deense justitie werd hij onwel, iets wat C.S. ontkent. De aanklacht werd ingetrokken. Datzelfde jaar werd in zijn cabine cocaïne gevonden door de Franse douane. De drugs waren van een ander, volgens C.S. Ook in Spanje zou hij twee keer een boete hebben gekregen voor rijden met cocaïne op. "Ik wil duidelijk maken dat ik nooit onder invloed van drugs heb gereden", ontkende de verdachte.

Snurkende geluiden

Verschillende getuigen zagen de verdachte kort voor het ongeluk in gesprek met de chauffeur van een bestelbus. Uit gegevens van de truck blijkt dat die 24 seconden stilstond op een kruispunt en daarna in een rechte lijn de dijk afreed. In 7 seconden bereikte het 16,5 meter lange voertuig een snelheid van 31 kilometer per uur en legde in totaal een afstand van 56 meter af.

Volgens de chauffeur van de bestelbus begon de vrachtwagen ineens te rijden en zat C.S. te zwaaien met zijn armen. "Het leek of hij zwaar geïrriteerd was, maar het kon ook zomaar een toeval of een epileptische aanval zijn", verklaarde de bestuurder van de bus.

Anderen verklaarden hoe ze C.S. na het ongeluk aantroffen in zijn cabine. Een getuige noemde hem "apathisch", en hoorde snurkende en rochelende geluiden. Een ander trof een "verwarde man" aan. "Ik had het idee dat hij iets had, een psychose of zoiets, of iets had gebruikt."

Woensdag gaat de zaak verder met verklaringen van de slachtoffers.

