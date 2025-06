Verdachte truckdrama Nieuw-Beijerland betuigt spijt: 'Dit heb ik niet gewild'

De Spaanse vrachtwagenchauffeur die in augustus 2022 met zijn vrachtwagen op een barbecuefeest van een ijsclub in Nieuw-Beijerland inreed, heeft in zijn laatste woord in de rechtbank spijt betuigd aan de nabestaanden en betrokkenen.

Bij het incident vielen zeven doden, onder wie een ongeboren kind. Zeven anderen raakten gewond. "Dit heb ik niet gewild", zei Juan C.S. (48). "Maar het is gebeurd en het is verschrikkelijk."

Jaren cel en rijverbod geëist

Woensdag eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel en een rijverbod van zeven jaar. Volgens het OM had de Spaanse chauffeur geen vrachtwagen mogen besturen omdat hij lijdt aan epilepsie. Justitie denkt dat de verdachte vlak voor het ongeval een aanval kreeg. Iets wat hij met klem ontkent.

"Ik weet dat er geen woorden zijn die dit verlies kunnen verlichten", zei hij donderdag geëmotioneerd. "Maar ik wil dat u weet dat ik deze pijn elke dag met mij meedraag."

De rechtbank doet uitspraak op 10 juli, de verdachte moet daarbij aanwezig zijn.

