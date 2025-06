Advocaat verdachte truckdrama Nieuw-Beijerland: epileptische aanval niet bewezen

Het is niet vast komen te staan dat Juan C.S. (48) een epileptische aanval had toen hij met zijn vrachtwagen inreed op een barbecuefeest van een ijsclub in Nieuw-Beijerland, aldus zijn advocaat Sabine ten Doesschate donderdag in de rechtbank in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de Spaanse chauffeur vlak voor het ongeval wel zo'n aanval had.

Bij het incident op 27 augustus 2022 kwamen zeven mensen om het leven en raakten zeven mensen gewond. Het OM eiste woensdag 4,5 jaar cel tegen hem en een rijverbod van zeven jaar.

Geen ander bewijs

De verdachte houdt vol dat hij zich niets kan herinneren van het ongeval. Toch denkt hij niet dat hij een epileptische aanval had, omdat er vooraf geen symptomen waren en achteraf geen spierpijn, zoals normaal wel het geval is. Verder zou er geen ander bewijs zijn dat overtuigend aantoont dat de chauffeur een aanval heeft gehad, volgens zijn advocaat.

"Hij wist het niet en hij weet het nog steeds niet", concludeerde zij en vroeg de rechtbank om haar cliënt vrij te spreken.

ANP