OM eist 4,5 jaar cel en rijverbod tegen chauffeur voor ongeluk Nieuw-Beijerland

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 4,5 jaar cel en een rijverbod van zeven jaar geëist tegen de Spaanse vrachtwagenchauffeur die op 27 augustus 2022 inreed op een barbecuefeest van de ijsclub in Nieuw-Beijerland. Bij het ongeluk kwamen zeven mensen om het leven, onder wie een ongeboren kind. Ook raakten zeven mensen gewond.

Eerder deze maand maakten de nabestaanden van de ramp gebruik van hun spreekrecht. In de bovenstaande video is daar een fragment van te zien.

Het OM verwijt Juan C. S. dat hij in de vrachtwagen reed terwijl dat niet mocht vanwege zijn epilepsie en daarom eigenlijk geen vrachtwagenrijbewijs mocht hebben. Justitie denkt dat de verdachte loog over zijn aanvallen en over medicijngebruik. Ook zou hij de medicatie niet op de juiste manier hebben ingenomen en zou hij cocaïne hebben gebruikt, maximaal 48 uur voor het ongeluk, terwijl de chauffeur was gewezen op de gevaren daarvan, aldus het OM.

'Ongelofelijke risico's'

"Verdachte heeft ongelofelijke risico's genomen door in de vrachtwagen te gaan rijden en deze risico's hebben zich op 27 augustus 2022 in een enorme omvang geopenbaard", zei de officier van justitie. Zij eiste dan ook de maximale straf voor de verdenkingen.

De verdachte zou al dertig jaar bekend zijn met epilepsie en de gevolgen van het niet slikken van zijn medicijnen. "Hij nam het niet zo nauw met het nemen van zijn medicatie." Ook werd hij meerdere keren betrapt op rijden onder invloed van drugs. "De waarschuwingen van die boetes en van een arts heeft hij in de wind geslagen." Hiermee zou hij meerdere keren bewust de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht, meent het OM.

Volgens het OM had de 48-jarige C.S. vlak voor het ongeval een epileptische aanval. "Hierdoor is hij de controle over de vrachtwagen verloren en de dijk afgereden", aldus de officier. Uit onderzoek blijkt dat de truck even stilstond voordat er gas werd gegeven en het voertuig inreed op het feest. De truck bereikte daarbij een snelheid van 31 kilometer per uur. De meeste slachtoffers overleden ter plekke.

Gitzwarte dag

"Zaterdag 27 augustus 2022 staat in het geheugen van zovelen gegrift als een gitzwarte dag", zei de officier over de impact. "Dit alles is veroorzaakt door het handelen van de verdachte. Die op geen enkele manier verantwoordelijkheid heeft genomen."

De chauffeur zegt zich niets meer te herinneren. Wel zei hij tijdens de zitting vorige week zeker te weten dat hij geen epileptische aanval had, terwijl hij eerder verklaarde bij de politie wel een aanval te hebben gehad.

Donderdag gaat de zaak verder met het pleidooi van de advocaat van de verdachte.

