Nabestaanden truckdrama Nieuw-Beijerland: 'Iedere dag bracht hij mensen in gevaar'

Op de tweede dag van het proces tegen de chauffeur van het truckdrama in Nieuw-Beijerland hebben nabestaanden gebruik gemaakt van hun spreekrecht. Ze verwijten de Spaanse chauffeur dat hij de vrachtwagen bestuurde terwijl hij volgens hen wist dat hij leed aan epilepsie. "De verdachte heeft keer op keer een risico genomen", zei nabestaande Sander Koot. "Iedere dag bracht hij mensen in gevaar."

Nabestaanden van de slachtoffers mochten verklaringen voorlezen. Koot deed dit ook namens zijn twee broers. De drie verloren hun vader bij het incident. "Wij zijn drie jonge jongens die veel te vroeg in hun leven hun vader moeten missen", zei Koot. "Wij missen onze vriend, mentor en onze grote held."

De drie verwijten de chauffeur dat hij geen openheid geeft over wat er precies gebeurd is. "Uw gebrekkige geheugen over iets wat u uw leven nooit zal vergeten rijmt niet." Ook nemen ze de verdachte kwalijk dat hij drugs gebruikte. "Iedereen met een beetje denkvermogen begrijpt dat je met bepaalde ziektes sommige dingen beter niet kunt doen."

Het is een verschrikkelijk iets geweest.

De vrachtwagen met Juan C.S. achter het stuur reed op 27 augustus 2022 in op een barbecuefeest van de ijsclub Nieuw-Beijerland. Bij het incident kwamen zeven mensen om het leven, onder wie een ongeboren kind. Zeven anderen raakten gewond. Het Openbaar Ministerie denkt dat de verdachte een epileptische aanval heeft gehad, de verdachte ontkent dat. Hij zei na de verklaringen spijt te hebben. "Het is een verschrikkelijk iets geweest", zei C.S. "Niet meer dan dat."

De broers hopen dat de verdachte nooit meer een auto zal besturen. "Zorg ervoor dat meneer nooit meer dit soort fouten kan maken", riep Koot de rechtbank op aan het einde van zijn verklaring. Volgende week volgt de strafeis.

ANP