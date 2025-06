Weer lugubere dierenmoorden in Capelle: 'Teller staat nu op 22'

Er zijn opnieuw dode dieren aangetroffen in het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Dat meldt het AD. Dinsdag vond de politie een dode duif en een eend, waarmee het totaal aantal dode dieren in het gebied op 22 komt.

Eerder bracht Hart van Nederland al een bezoek aan het Schollebos. Die reportage is hierboven te bekijken.

Sinds eind april zijn er in en rond het bos meerdere dieren dood aangetroffen, waaronder onthoofde vogels, een rechtop begraven kat en een haas. De politie vermoedt dat één persoon verantwoordelijk is en onderzoekt of eerdere vondsten, waaronder een dode kip en kraai uit 2024, hiermee verband houden.

'Bel direct 112'

Getuigen werden eerder al dringend opgeroepen zich te melden. Wie een dood dier ziet dat mogelijk met opzet is gedood, moet direct 112 bellen. "Hoe sneller we erbij zijn, hoe meer sporen we kunnen veiligstellen", zei de politie toen tegen Hart van Nederland.

Er heerste grote onrust onder de inwoners van Capelle aan den IJssel, zo is te zien in bovenstaande video. Ook burgemeester Joost Manusama reageerde eerder al geschokt: "Walgelijk en onacceptabel. Dieren horen veilig te zijn in onze stad."