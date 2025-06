Opnieuw dode dieren gevonden in Schollebos, dit keer vier ganzen

In het Schollebos in Capelle aan den IJssel zijn afgelopen zaterdag opnieuw vier dode ganzen aangetroffen. Daarmee komt het totaal aantal dode dieren in het recreatiegebied op maar liefst 19 in minder dan twee maanden tijd. De politie houdt serieus rekening met een menselijke dader.

Eerder bracht Hart van Nederland al een bezoek aan het Schollebos. Die reportage is hierboven te bekijken.

De dieren worden telkens op lugubere wijze gevonden. Volgens de politie is het patroon van de vondsten geen toeval. Eerder werden ook een kat, een haas, een kip, een kraai en een halsbandparkiet dood aangetroffen. Of de vier nieuw gevonden ganzen door dezelfde dader om het leven zijn gebracht, is nog niet duidelijk.

De onrust in Capelle groeit met de dag. Op sociale media delen bewoners hun woede en verdriet over de brute dierenmishandeling. Ook burgemeester Joost Manusama reageerde eerder al geschokt: "Walgelijk en onacceptabel. Dieren horen veilig te zijn in onze stad."

Zowel de politie als boa's houden het Schollebos inmiddels extra in de gaten. Wie een dood of mishandeld dier aantreft, wordt dringend verzocht direct 112 te bellen. De politie roept getuigen op zich te melden.