Opnieuw onthoofd dier aangetroffen in Capelle aan den IJssel

Er is afgelopen zondag opnieuw een onthoofd dier aangetroffen in het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Het gaat om een halsbandparkiet. Vorige maand werden nog drie onthoofde ganzen in het bos gevonden.

De afgelopen tijd gaat het al vaker goed mis in Capelle aan den IJssel. Recentelijk zijn er al meerdere dieren gruwelijk om het leven gebracht. Zo zijn er onder meer drie onthoofde ganzen aangetroffen in het bos (zie bovenstaande video).

Verder zijn de afgelopen tijd in het bos meer dode dieren gevonden zoals een kat, een haas en duiven. De eerste melding kwam op 29 april. De dieren zijn volgens de politie op een "lugubere manier" om het leven gebracht.

Dezelfde verdachte

De politie vermoedt dat het bij de meldingen om dezelfde verdachte gaat en roept getuigen op zich te melden en direct de politie te bellen bij de vondst van een dood dier. Ook is de politie extra aanwezig in het bos, zowel herkenbaar als onherkenbaar.

Burgemeester Joost Manusama noemt de gebeurtenissen "echt walgelijk". Boa's gaan volgens hem ook intensiever patrouilleren in het Schollebos. Ook zegt hij: "Ik roep inwoners op om nooit voor eigen rechter te spelen, ondanks de grote maatschappelijke verontwaardiging die dierenmishandeling oproept."

ANP