Overleden hond in tas achtergelaten bij dierenkliniek in Capelle: 'Nog nooit zo'n magere hond gezien'

Bij een dierenkliniek in Capelle aan den IJssel is dinsdag een tas met een overleden hond binnengebracht. Dat meldt de politie op Instagram. De hond bleek uitgehongerd en uitgedroogd, waarop de dierenarts besloot de politie in te schakelen. "De dierenarts had nog nooit zo'n magere hond gezien", laat de politie weten op Instagram.

Vorige maand werden 71 verwaarloosde honden in een donkere kelder gevonden door NVWA in Zevenhoven. De honden zaten dicht op elkaar en het stonk naar urine, zo is te zien in bovenstaande video.

De politie wist de eigenaar van de hond, een boerenfox reutje, op te sporen. "De verdachte konden we gelukkig wel achterhalen, die krijgt binnenkort een ontbieding voor verhoor", laat de politie weten op Instagram. "Het OM bepaalt daarna wat de straf wordt."

De politie roept mensen om hulp te zoeken bij dierenartsen of asielen als er niet goed voor een huisdier gezorgd kan worden. "Er zijn veel mogelijkheden", zo is te lezen. Voor het reutje kwam deze hulp helaas te laat: het beestje is volgens de politie vijf jaar oud geworden.