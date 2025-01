Inspectie redt verwaarloosde honden uit krappe en koude benches in Papendrecht

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft in de tuin van een woning in Papendrecht twee honden aangetroffen die door de eigenaar permanent in krappe benches in de kou werden gehouden. De staffordshire-terriër en boerenfox werden vorige week donderdag gevonden na een spoedmelding bij Meldpunt 144, meldt de LID.

De honden hadden geen beschutting en moesten buiten in een koude bench slapen. Bovendien kregen ze geen water en nauwelijks voedsel. De boerenfox woog nog maar vier kilo waar minstens tien gebruikelijk is, en was ernstig verzwakt. De andere hond was er volgens de LID iets beter aan toe, maar was ook acht tot tien kilo te licht.

Beide dieren zijn in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) direct naar een dierenarts gebracht en na onderzoek in bewaring genomen. De eigenaar moet opdraaien voor alle kosten voor transport, medische verzorging en vervangend onderdak.

Beeld: Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID)

ANP