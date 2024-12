Pony's en paarden die in blubber met ontlasting en urine staan in beslag genomen

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft donderdag paarden en pony's in beslag genomen in Ermelo. Dat laten ze maandag weten. De dieren stonden diep in de blubber op twee weilandjes die ook vervuild waren met ontlasting en urine.

Het gaat om vier konikpaarden en drie pony's. Ze hadden geen enkele droge sta- of ligplek, volgens de LID. De eigenares van de dieren kreeg twee weken geleden al bezoek van de inspecteur die haar toen opdroeg om de situatie te verbeteren, maar dit deed ze niet.

Alle paarden en pony's zijn ondergebracht op een geheime opvanglocatie waar ze verzorgd worden. De vrouw krijgt een proces-verbaal.