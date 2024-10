Acht verwaarloosde konijnen gered uit donkere en vervuilde schuur

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft vorige week opnieuw ingegrepen bij een bekende dierenverzamelaar in Westerwolde. Acht verwaarloosde konijnen zijn in beslag genomen en de eigenaar heeft een proces-verbaal gekregen voor de aanhoudende misstanden. Dit is niet de eerste keer dat de verzamelaar onder de aandacht komt van de inspectiedienst; eerder dit jaar ontving hij al sancties vanwege dierenleed.

De konijnen werden aangetroffen in een donkere schuur, zonder toegang tot water of voedsel. Ze zaten in veel te kleine en vervuilde hokken. Naast de konijnen werden ook een haan, zes hennen en elf duiven in zeer slechte leefomstandigheden ontdekt. De eigenaar krijgt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lasten opgelegd om de situatie snel te verbeteren.

De verwaarloosde konijnen in Westerwolde. Beeld: LID

Eigenwijze dierenverwaarlozer

Het probleem werd eind mei aan het licht gebracht door een melding bij Meldpunt 144. De inspecteur ontdekte destijds een shetlandpony die in een stal stond met een dikke laag mest en zonder toegang tot voedsel of water. De pony was aan een te korte ketting gebonden en kon niet liggen. Daarnaast werden twee honden aangetroffen in een stal die stonk naar ammoniak en vol beschimmelde uitwerpselen zat. Toen ontving de man ook al een proces-verbaal voor zijn overtreding.

Sancties en nieuwe controles

De verzamelaar krijgt niet alleen te maken met een nieuw proces-verbaal, maar ook met mogelijke sancties voor de ellendige leefomstandigheden van zijn dieren. In het verleden is er al hulp geboden aan dieren die er slecht aan toe waren; twee hanen moesten zelfs worden geëuthanaseerd. De LID heeft aangekondigd dat er binnenkort meerdere hercontroles zullen plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de situatie verbetert.

