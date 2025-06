Dode haas en onthoofde ganzen: meerdere dieren op gruwelijke wijze vermoord in Schollebos

Meerdere dieren in het Schollebos in Capelle aan den IJssel zijn afgelopen tijd op gruwelijke wijze om het leven gebracht. De politie Rotterdam vermoedt dat dit het werk is van eenzelfde dader en is een onderzoek gestart.

De laatste melding is van 14 mei, toen drie onthoofde ganzen werden aangetroffen in het bos, schrijft de politie op Instagram. Een dag eerder werd een levenloze kat gevonden. Afgelopen maanden kreeg de politie al verschillende meldingen van dieren die op een onnatuurlijke en lugubere wijze om het leven zijn gekomen.

Forensisch psycholoog Ernst Ameling legt in bovenstaande video uit dat het een waarschuwing kan zijn als iemand dieren mishandelt.

In totaal gaat het om zes meldingen. Naast de ganzen en de kat, zijn er ook een kip, kraai en haas in het Schollebos om het leven gebracht. De politie ziet een verband in de meldingen en doet dus onderzoek.

Misdrijf

De politie benadrukt dat het veroorzaken van dierenleed en het doden van dieren een misdrijf is. De politie vraagt getuigen die meer informatie hebben over de verdachte zich te melden om zo het dierenleed te stoppen.

Mensen die een dood dier onder soortgelijke omstandigheden tegenkomen in het Schollebos, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.