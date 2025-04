'Zware elektrische skelter naar broedende zwaan gegooid in Rotterdam'

Zwanengroep Zuid-Holland is woedend. Op Facebook schrijft de organisatie dat in Rotterdam een zware elektrische skelter richting een broedende zwaan is gegooid. De skelter kwam deels op het nest terecht en kon verder zakken. De zwaan was daardoor in gevaar. "Wat hebben we een lol", schrijft het reddingsteam.

Forensisch psycholoog Ernst Ameling legt in bovenstaande video uit dat het een waarschuwing kan zijn als iemand dieren mishandelt.

Na de melding ging de groep meteen kijken bij het dier. Daar troffen ze de de broedende zwaan aan, met daarnaast de zware skelter. Het wagentje woog zo’n 60 kilo en was te zwaar om op te tillen. Ze konden hem daarom niet helemaal weghalen, maar wel zo verzetten dat de zwaan veilig was.

Het reddingsteam gaat ervanuit dat de skelter gegooid is omdat er een hek voor het nest staat, vertelt een woordvoerder van Zwanengroep Zuid-Holland. Hij kan dus niet zomaar naar de vogel gerold zijn. Volgens de hulpverleners had de zwaan het niet overleefd als de het wagentje helemaal op haar was gevallen. Vanwege het gewicht denken ze dat dit door meerdere mensen is gedaan.

' Strafbaar'

De Zwanengroep is boos en vraagt zich af waarom dit nodig was. “Laat dieren met rust,” schrijven ze. “Broedende dieren zijn beschermd. Nestverstoring is strafbaar.”