Lugubere dierenmoordenaar actief in Capelle: 13 dode dieren, veel onthoofd

In het Schollebos in Capelle aan den IJssel zijn in minder dan 2 maanden tijd minstens dertien dode dieren aangetroffen. De politie vermoedt dat het gaat om een menselijke dader. De gruwelijke vondsten, waaronder onthoofde ganzen, een kat, duiven en recent nog een halsbandparkiet, maken veel los in de stad.

De eerste melding van dode dieren in en rond het bos was op 29 april. De politie gaat uit van een misdrijf: de dieren zijn op lugubere wijze om het leven gebracht. Agenten en BOA’s surveilleren nu extra in het gebied, zichtbaar én onopvallend. Getuigen worden dringend opgeroepen zich te melden. Wie een dood dier ziet dat mogelijk met opzet is gedood, moet direct 112 bellen. "Hoe sneller we erbij zijn, hoe meer sporen we kunnen veiligstellen", zegt de politie.

De zaak zorgt voor woede en verdriet, vooral op sociale media. Sommigen denken aan roofdieren als een vos, maar volgens de politie sluit het patroon waarin de dieren zijn achtergelaten dat uit. "We denken aan één dader", aldus de politie. De laatste melding kwam afgelopen zondag: een onthoofde halsbandparkiet.

Walgelijk

Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel reageert fel: "De recente meldingen van dierenmishandeling in het Schollebos zijn echt walgelijk. Het is onacceptabel dat dieren worden mishandeld of dood gemaakt." Hij roept bewoners op om niet voor eigen rechter te spelen. Wethouder Dierenwelzijn Rik van Woudenberg noemt het dierenleed 'afschuwelijk' en roept mensen op om waakzaam te blijven.