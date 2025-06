Dode kat gevonden in water Eindhoven, had halter van 5 kilo om nek

Een gruwelijke vondst in Eindhoven: een witte kat is woensdagmiddag dood aangetroffen in het water bij de jachtenvereniging aan de Welschapsedijk. De kat zat in een rode rugzak, met een halter van 5 kilo aan een touw om zijn nek gebonden. De dierenpolitie is verbijsterd.

Wie hierachter zit is nog onbekend, maar de politie hoopt dat getuigen zich melden. Of de kat levend het water in is gegooid of al dood was, is niet bekend.

In het Schollebos in Capelle aan den IJssel zijn in minder dan twee maanden tijd minstens dertien dode dieren aangetroffen, tot grote verbazing van inwoners. Hart van Nederland maakte er onlangs een reportage van (zie bovenstaande video).

De vondst roept veel verontwaardiging op, ook online. Onder de post op X van de politie begrijpen veel mensen niet waarom iemand in staat is om dit te doen. "Wat ziek om zoiets achterlijks te verzinnen", schrijft iemand. "Wat moet dat ook voor jullie verschrikkelijk zijn geweest om dit aan te treffen", aldus een ander.

Wie iets gezien of gehoord heeft, wordt dringend gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0900-8844 onder vermelding van registratienummer 2025140432.