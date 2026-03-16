Barendrechtse zedenverdachte Mels van B. gaat in hoger beroep

Barendrechtse zedenverdachte Mels van B. gaat in hoger beroep

Crime

Vandaag, 17:40

De verdachte in de Barendrechtse zedenzaak heeft hoger beroep aangetekend. De advocaat van Mels van B. uit Barendrecht bevestigt berichtgeving van het AD dat haar cliënt de zaak aan het gerechtshof wil voorleggen.

De rechtbank veroordeelde de 46-jarige Barendrechter begin maart tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het jarenlang ernstig seksueel misbruiken van jonge meisjes. De straf van de rechtbank in Rotterdam viel vier jaar hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. De advocaat had gepleit voor een celstraf van maximaal acht jaar, zodat sneller met de tbs-behandeling kon worden begonnen.

Ouders van de slachtoffers vreesden al na de uitspraak dat Van B. in hoger beroep zou gaan:

Ouders in zedenzaak 'voorzichtig blij', maar vrezen hoger beroep

Gedrogeerd met slaapmiddelen

Van B. drogeerde slachtoffertjes met slaapmiddelen als zij bij hem thuis of op een camping in het Brabantse Hoeven logeerden. Het ging om minderjarige vriendinnetjes van zijn dochter, de meesten tussen de 4 en 13 jaar oud. De man maakte beeldopnamen van het misbruik. Ook misbruikte hij zijn eigen dochter en mishandelde hij zijn zoon door ook hem te drogeren met slaapmiddelen.

"Het is voor de betrokken ouders en de slachtoffers een teleurstelling", zegt een woordvoerder van Namens de Familie. "Ze hadden gehoopt dat ze het juridische gedeelte nu af konden sluiten en verder konden met verwerken. Hoger beroep betekent dat ze niet verder kunnen en dat is erg pijnlijk voor ze. Ze hadden gehoopt dat Mels van B. zijn straf zou accepteren. Het is opnieuw een klap dat hij kiest voor zijn eigen belang."

Door ANP

OM gaat niet in hoger beroep in Barendrechtse zedenzaak
18 jaar en tbs met dwang voor Mels van B. in Barendrechtse zedenzaak
Ouders voelden zich bespeeld door verdachte Barendrechtse zedenzaak
Tranen bij verdachte Barendrechtse zedenzaak: 'Ik had het kunnen stoppen'
Families spreken in Barendrechtse zedenzaak: ‘Hij nam haar onschuld af'

