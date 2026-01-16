Tranen bij verdachte Barendrechtse zedenzaak: 'Ik had het kunnen stoppen'

Op de vierde dag van de inhoudelijke behandeling van de Barendrechtse zedenzaak in Rotterdam heeft verdachte Mels van B. (46) een verklaring voorgelezen. Hij wilde, naar eigen zeggen, nog ergens op terugkomen na de verklaringen van ouders die donderdag gebruikmaakten van hun spreekrecht.

"De afgelopen week heeft u de vraag gesteld of ik me verantwoordelijk voel", leest Van B. voor. Hij zei dat hij daar ’s nachts lang over had nagedacht en zichzelf een andere vraag stelde: "Wil ik mij verschuilen achter stoornissen? Dat het mij is overkomen." Huilend vervolgde hij: "Telkens als ik iets had kunnen doen heb ik dat nagelaten."

Donderdag werden meerdere slachtofferverklaringen voorgelezen. In de video hieronder vertellen de ouders van een van de slachtoffers wat deze zaak met hun dochter en het gezin heeft gedaan:

1:13 Emotionele dag voor slachtoffers zedenzaak Barendrecht: 'Onze wereld stortte in'

Volgens Van B. had hij het misbruik kunnen stoppen. "Ik heb niets gedaan om het misbruik te voorkomen. Ik had het kunnen voorkomen, maar ik heb steeds de verkeerde keuze gemaakt", zei hij in de rechtszaal. "Ik voel me verantwoordelijk voor mijn daden en de gevolgen daarvan voor iedereen."

Vriendinnetjes van dochter

Van B. heeft bekend dat hij tientallen jonge meisjes ernstig seksueel heeft misbruikt. Dat gebeurde in zijn woning in Barendrecht en in zijn caravan op een camping in het Brabantse Hoeven. Hij maakte beelden van het misbruik.

Veel van de slachtoffers waren vriendinnetjes van zijn dochter. Ook zijn dochter is door hem misbruikt. De kinderen werden volgens de aanklacht gedrogeerd met slaapmiddelen die hij vermengde met chocolademelk.

Stoornissen

Van B. zei dat hij eerder kansen had om hulp te zoeken, onder meer bij een psycholoog. "Ik heb er heel veel spijt van dat ik daar niet heb gezegd dat ik een heel groot probleem heb. Dan was het waarschijnlijk allemaal anders gelopen."

Gedragsdeskundigen hebben verschillende stoornissen bij Van B. vastgesteld en schatten de kans op een succesvolle behandeling daarvan als gering in. Zij hebben tbs met dwangverpleging geadviseerd.

De verdachte verzekerde de ouders dat hij geen beelden van het misbruik met anderen heeft gedeeld en niets meer in zijn bezit heeft. "Ik hoop dat dat enige rust geeft."

Vrijdagochtend worden er nog vier slachtofferverklaringen voorgelezen. Uit alle verklaringen blijkt dat de impact van het misbruik op de betrokken gezinnen enorm is. Een aantal betrokkenen heeft een vordering tot schadevergoeding ingediend. Vrijdagmiddag volgt de strafeis.