Misbruik beheerste leven verdachte Barendrechtse zedenzaak: 'Het was een obsessie'

Het zesdaagse proces rond de Barendrechtse zedenzaak is dinsdagochtend hervat in de rechtbank in Rotterdam. De 46-jarige Mels van B. wordt verdacht van het misbruiken van 31 meisjes. Op de tweede dag van zesdaagse proces werden opnieuw gruwelijke details over het misbruik bekendgemaakt.

De rechtbank besprak opnieuw een aantal misbruikdossiers over de diverse slachtoffers. De dossiers bevatten door Van B. gemaakte foto's en video's van het misbruik. Veel van de meisjes werden door de verdachte gedrogeerd met vaak gevaarlijk hoge doseringen slaapmiddel. De man uit Barendrecht zou achttien kinderen fysiek seksueel hebben misbruikt. Dertien kinderen zijn slachtoffer van andere misdrijven.

Tijdens de eerste zittingsdag werd al bekend dat Van B. verschillende slachtoffers drogeerde met slaappillen, die hij in de chocolademelk verstopte, om ze later te misbruiken:

0:45 Verdachte Barendrechtse zedenzaak stopte slaappillen in chocolademelk

"Het was een obsessie. Het beheerste uw leven", zei de voorzitter van de rechtbank tegen de verdachte. Van B. beaamde de observatie van de rechter. Van B. herhaalde dinsdag dat hij in een drang verkeerde wanneer hij zich vergreep aan de meisjes en beelden maakte. Achteraf schaamde hij zich diep, verklaarde hij, "maar had ik wel rust in mijn hoofd".

Hulp

De verdachte ontdekte rond zijn twintigste dat hij op jonge meisjes viel. "Ik kon nergens naartoe", aldus Van B. "Niet naar mijn ouders, niet naar mijn vrienden. Ik wist ook niet dat er hulp mogelijk was, dat hoorde ik pas een paar jaar geleden. Toen zat ik al in een neerwaartse spiraal. Ik had het heel graag veel eerder willen vertellen."

Na zijn arrestatie in september 2024 besloot Van B. een volledige bekentenis af te leggen. De misbruikslachtoffers zijn vriendinnetjes van zijn dochter, die logeerden in Van B.'s woning in Barendrecht of in zijn caravan op een camping in het Brabantse Hoeven.

Kinderporno

Behalve het door Van B. zelf gemaakte beeldmateriaal van het misbruik, vond de politie op twee harde schijven 1,7 miljoen gedownloade bestanden kinderpornografie. De recherche heeft dit materiaal onderzocht en omschreven als "de meest heftige categorie wat er op het internet aan kinderpornografie rondgaat".

Het Openbaar Ministerie heeft Van B. ook aangeklaagd voor het heimelijk maken van beeldopnames, meestal van jonge meisjes, maar in een enkel geval ook van volwassen vrouwen. Het ging daarbij onder meer om filmpjes tijdens het douchen of toiletbezoek. De verdachte gebruikte verborgen camera's, verstopt in een wasmand of een radiator. Van B. heeft twee keer stiekeme opnames gemaakt van zijn ex-partner, ook toen zij seks met elkaar hadden.