LIVE | Mels van B. misbruikte meisje (4) terwijl ouders beneden oud en nieuw vierden

Maandag start de inhoudelijke behandeling in de Barendrechtse zedenzaak in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank in Rotterdam. De 46-jarige Mels van B. wordt verdacht van misbruik van 31 meisjes. De man uit Barendrecht zou achttien kinderen fysiek seksueel hebben misbruik. Dertien kinderen zijn slachtoffer van andere misdrijven. In dit liveblog volg je de eerste dag van de inhoudelijke behandeling.

Mels van B. drogeerde kinderen door slaapmedicatie in chocolademelk en cake te verstoppen. Experts zeggen dat de combinatie met andere medicijnen levensgevaarlijk had kunnen zijn. Een van de misbruikzaken vond plaats bij een feestje tijdens de jaarwisseling in zijn huis. Terwijl de ouders en visite beneden waren, ging Mels van B. naar boven. De verdachte zegt voor één van de slachtoffertjes nog steeds gevoelens te hebben Er zijn honderden video’s en foto’s gevonden gemaakt door Mels van B.

12.29 uur - Schaamte

Meerdere dossiers van slachtoffers zijn inmiddels doorgesproken door de rechter. Nu wordt het meisje R85 besproken. "Dat is de dochter van goede vrienden van mij", zegt B. emotioneel. "Ik voel van alles nu, vooral ook schaamte."

12.13 uur - Niet gedrogeerd

Een ander slachtoffer van B. werd niet gedrogeerd met een slaapmiddel. Toch werd ze niet wakker van de handelingen. "Het is een kwestie van voorzichtig zijn, heel voorzichtig zijn", verklaart B..

12.06 uur - Zelf getest

B. verklaart dat hij de slaapmiddelen die hij online heeft besteld, zelf ook heeft getest. Hij merkte dezelfde effecten als de slaapmiddelen van de huisarts.

11.51 uur - Grotere dosis

Bij het slachtoffer K13 werd er voor het eerst een slaapmiddel gebruikt. Het meisje was toen 6 jaar oud. De slaapmedicatie was voor B. zelf voorgeschreven. "Ik heb het op internet opgezocht, maar er is weinig over te vinden over kinderen met deze medicatie", verklaart B.. De rechter vraagt of B. het op de gok heeft moeten doen. "Ja, daar komt het op neer."

B. heeft de eerste keer na het gebruik geen effecten gemerkt. De tweede keer wel, toen was een van de benen niet meer heel stevig, verklaart B.. "Ik had niet verwacht dat het zo zou gebeuren, het was niet de bedoeling." Toch is B. later een grotere dosis gaan toedienen, stelt de rechter. "Ja, het ging in kleine stapjes."

11.41 uur - Slaapmiddel in cake

H05 kreeg tussen haar zevende en elfde slaapmedicatie. "Het was maximaal een halve capsule", zegt B. Dat geldt ook voor F09, hij kreeg slaapmiddel toegediend toen hij vijf jaar oud was. Ook toen ging het door de chocolademelk. Een keer heeft B. het in cake gestopt van H05.

B. drogeerde ook zijn eigen kinderen om logees te kunnen misbruiken. "Het ging erom dat H05 dan door zou blijven slapen", legt de rechter uit.

11.30 uur - Weinig herinneringen

"Ik heb er zelf heel weinig herinneringen aan en die zijn nog steeds niet terug", zegt B. over het misbruik van zijn eigen kind. De beelden heeft hij nooit teruggekeken.

De rechter omschrijft welke seksuele handelingen op de beelden heeft gezien. "Ik zie dat dit u veel doet", vraagt de rechter. "Ja", antwoordt B., terwijl hij zijn lippen op elkaar bijt.

11.27 uur - Eigen kinderen misbruikt

Na een korte onderbreking, gaat de zaak verder met slachtoffers H05 en F09. De rechter geeft aan dat ze zoveel mogelijk proberen om de privacy van de slachtoffers te bewaken, maar het in dit geval niet te vermijden is omdat het gaat om de eigen kinderen van B.. H05 en F09 zijn de dochter en zoon van B.

B. wordt verdacht van het verrichten van seksuele handelingen bij H05, toen zij enkele maanden oud was. Het zou hebben geduurd tot ze 3 jaar oud was. Hiervan zijn ook beelden gemaakt en aangetroffen.

11.12 uur - Stoppen

B. geeft aan dat er momenten zijn geweest dat hij dacht om te stoppen, maar dat het toch niet is gelukt. Er zijn periodes geweest toen B. de weestand kon bieden. "Ik ben ook benieuwd waarom toen wel en later weer niet", vertelt B..

11.10 uur - Verleiding

De rechters gaan nog even terug naar de oudejaarsavond. B. verklaart dat hij echt naar boven ging omdat hij last had van zijn buik. "Toen ik terug naar beneden ging, kwam ik langs die kamer. En toen kwam toch de verleiding. Dat was zeker niet van te voren", geeft B. aan.

"Er worden heel veel stappen gezet, allemaal momenten waarop u kan denken: waar ben ik mee bezig?", stelt de rechter.

11.07 uur - Tiewraps

Van het meisje C48 zijn ook beelden gemaakt. Het slachtoffer heeft ook meermaals op de camping geslapen en ook daar heeft misbruik plaatsgevonden.

B. gebruikte tiewraps, dat deed hij bij meerdere slachtoffers om zijn erectie te behouden. "Ik vond het misbruik niet fijn, dus ik had het nodig om het te behouden." De rechter kan dit moeilijk volgen. "Dat je dit doet vanuit een bepaalde drang, maar dat u daarbij ook nog zegt dat u het niet fijn vindt. Dat maakt het nog ongrijpbaarder", aldus de rechter. B. zegt dat te snappen.

11.04 uur - Oud en nieuw

C48 logeerde bij hem tijdens een feestje tijdens de jaarwisseling. "Dit was een bizarre situatie", beschrijft de rechter. "Oud en nieuw, mensen op bezoek, kinderen gaan boven slapen. Terwijl de ouders het beneden gezellig hebben met elkaar, bent u meerdere keren naar boven gegaan", aldus de rechter.

"Ik had sowieso last van mijn buik en naar de wc. Maar hoe ik op het idee kom om dat te doen...", verklaart B. Toch had B. de drang om haar te misbruiken.

11.03 uur - Misbruik van 4-jarig meisje

De rechter gaat verder met het misbruik van het meisje C48, het zusje van S66. C48 was tijdens het misbruik 4 jaar oud. B. heeft meerdere keren aangegeven op oudere meisjes te vallen. "Ik heb werkelijk geen idee hoe dit zo komt."

11.00 uur - Gevoelens

Het misbruiken van S66 vond B. vanwege de misbruik niet fijn, zegt hij. Het meisje werd een keer wakker en moest huilen, omschrijft de rechter. Het meisje riep au. Volgens B. ging ze daarna gewoon weer verder slapen.

"Botst dat misbruik niet ergens met de gevoelens van verliefdheid." B. geeft aan dat de drang er gewoon was. "Snapt u dat het voor anderen moeilijk is om te horen dat misbruik voor uzelf moeilijk was?", stelt de rechter. "Ja", antwoordt B.

10.53 - B. emotioneel

Het meisje S66 was bij het begin van het misbruik 7 jaar oud. Daarna volgde meerdere momenten van misbruik. Er is veel beeldmateriaal gemaakt van het meisje. Volgens B. kwam dat ook door de verliefdheid. "Ze is natuurlijk vaak komen logeren."

"U heeft het moeilijker dan net, volgens mij", vraagt de rechter. "Klopt", antwoordt B., zichtbaar geëmotioneerd.

10.50 uur - Verliefd

De bespreking gaat nu verder met de verhalen van de slachtoffers S66 en C48. Op het meisje S66 werd B. verliefd, zegt hij. Hij geeft aan dat hij fantaseerde over het meisje.

De ouders van het meisje kent hij goed. Hij wilde de moeder vertellen wat er gebeurde. "Omdat ik dacht dat het meisje een zwangerschapstest moest doen." Vlak voor de afspraak, haakte B. af omdat hij toen al bij de politie was.

10.41 uur - Drang

Bij sommige slachtoffers was B. niet van tevoren van plan om ze te misbruiken. "Maar soms kwam er in de loop van de dag toch de drang om wel iets te doen." Op de vraag of het hem lukte om weerstand te bieden, antwoordt B.: "Ja, er zijn kinderen die niet zijn misbruikt."

10.33 uur - Foto's en video's

De rechter vraagt waarom B. foto's en video's maakte. "Het is een soort verslaving, ik maakte eigenlijk overal foto's van", verklaart B.. Van het meisje B18 zijn veertig video's en 40 foto's gemaakt. De video's duurden vaak lang, soms wel 84 minuten.

De rechter bespreekt nu wat er op de beelden te zien is. De rechtbank heeft de beelden zelf niet gezien, maar baseert zich op de beschrijvingen van de beelden. Als het juridisch relevant is, zullen de rechters de beelden alsnog bekijken.

10.25 uur - Slaappillen in chocolademelk

Het meisje B18 werd ook gedrogeerd met de slaappillen. B. diende het middel toe via chocolademelk. Drie dagen kreeg ze pillen, maar op dag vier niet. Ze wilde toen geen chocolademelk en was ze dus niet gedrogeerd. Toch heeft B. haar die nacht misbruikt, hij kon geen weerstand bieden aan de drang.

0:45 Verdachte Barendrechtse zedenzaak stopte slaappillen in chocolademelk

10.15 uur - Details besproken

De details van het misbruik van meisje B18 worden nu besproken.

10.05 uur - Misbruik meisje B18

Het meisje B18 heeft meerdere keren bij B. gelogeerd. Het meisje werd wakker en ontdekte dat haar pyjamabroek en onderbroek naar beneden waren getrokken. Daarna zag ze het gezicht van B. in het licht van een telefoon. Het meisje zou vijf nachten blijven slapen, maar na de vierde nacht appte ze haar moeder over het voorval.

Hierna besloot B. zich te melden bij het huisarts. De huisarts zei dat hij naar de politie moest gaan. In eerste instantie wilde B. slechts twee gevallen van misbruik bekennen. "Ik kon nog niet alles bekennen."

10.00 uur - Zaakdossiers

De rechtbank gaat nu door met de behandeling van de zaakdossiers. Ze beginnen bij het meisje B18. Vanwege de privacy van de slachtoffers worden geen namen, maar letter-cijfercombinaties gebruikt. Het meisje van tijdens het misbruik 10 jaar oud. Door dit meisje kwam de zaak aan het rollen.

09.48 uur - Slaappillen toegediend

B. is zelf bij huisarts geweest voor slaappillen. Zo werd het slaapmiddel geïntroduceerd bij de kinderen. Zelf mocht hij er eentje per dag, maar op het eind gaf hij sommige kinderen wel vier pillen per dag, vertelt B.. "Heb wel de bijsluiter gelezen."

Experts zeggen dat de combinatie met andere medicijnen gevaarlijk had kunnen zijn. Het had kunnen leiden tot hersenschade en kan zelfs fataal worden. "Daar schrok ik wel van", zegt B..

09.40 uur - Misbruik

Het seksueel misbruik met de slachtoffers wordt besproken. B. heeft slachtoffers gedrogeerd, op verschillende manieren seksueel misbruikt met voorwerpen en verdovingscrème gebruikt. B. had een documentaire gezien waarin iemand dat gebruikte, dat was voor hem reden om het te bestellen. Daarnaast geeft hij aan dat hij liet inspireren door wat hij in pornofilms zag.

09.36 uur - Beelden slachtoffers

B. ordende de beelden van zijn slachtoffers in mappen. "Ik structureer wel meer." De verdachte keek enkele beelden terug. "Voor een van de slachtoffers heb ik gevoelens." Die bijzondere gevoelens heeft B. nog steeds. "Helaas wel." Hij geeft aan de beelden nooit te hebben uitgewisseld.

0:40 Mels van B. verdacht van misbruik met 31 meisjes: 'Voor één heb ik gevoelens'

09.31 uur - B. noemt beschuldigingen confronterend

Mels van B. komt voor het eerst aan het aan het woord. Hij vindt de beschuldigingen confronterend. B. zit nu 15 maanden vast. Hij heeft veel nagedacht over wat er is gebeurd.

09.27 uur - Officier van Justitie draagt zaak voor

De Officier van Justitie draagt de zaak voor. De beschuldiging is seksueel misbruik van 31 slachtoffers. Bij 18 slachtoffers gaat het om fysiek seksueel misbruik, bij de andere 13 slachtoffers gaat het voornamelijk om het stiekem maken van opnames. Bij de slachtoffers van fysiek misbruik gaat het in sommige gevallen om drogeren en verschillende seksuele handelingen. Het misbruik heeft plaatsgevonden in Barendrecht en het Noord-Brabantse Hoeven.

De zitting begint rond 09.00 uur.

Maandag worden de feiten doorgesproken. De rechters nemen het dossier door met de verdachte.

Meerdere ouders van de slachtoffers zijn aanwezig in de rechtbank.

In totaal worden er zes dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling.

09.20 uur - Zaak van start

De zaak tegen Mels van B. gaat beginnen in de rechtbank in Rotterdam. De rechters gaan beginnen met het doornemen van het strafdossier, waarvoor maandag en dinsdag zijn uitgetrokken. De besproken feiten kunnen schokkend zijn.

Een groot deel van de ouders zit boven op de publieke tribune van de rechtszaal.