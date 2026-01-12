Verdachte Barendrechtse zedenzaak voor de rechter: dit weten we tot nu toe

Maandag start de inhoudelijke behandeling in de Barendrechtse zedenzaak in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank in Rotterdam. De 46-jarige Mels van B. wordt verdacht van misbruik van 31 meisjes. Voor de inhoudelijke behandeling van een van de grootste zedenzaken in Nederland wordt in totaal zes dagen uitgetrokken.

De man uit Barendrecht zou achttien kinderen fysiek seksueel hebben misbruik. Dertien kinderen zijn slachtoffer van andere misdrijven. Het gaat om meisjes van 9 tot 12 jaar. Het misbruik zou onder meer hebben plaatsgevonden in zijn woonplaats en op een camping in het Noord-Brabantse Hoeven waar de man een seizoenplaats huurde.

De dochter van Sandra en Arno zou drie keer door Mels van B. zijn misbruikt. Het wordt een emotionele dag voor ouders in de rechtszaal:

2:38 Barendrechtse zedenzaak van start: ouders kijken op om verdachte in de ogen te kijken

De zaak kwam in september 2024 aan het licht. De man had zichzelf gemeld bij de politie, nadat er namens een van de slachtoffers aangifte tegen hem was gedaan. Sindsdien zit hij vast. De zaak zorgde voor veel onrust in Barendrecht. Zo werd zijn huis bekogeld met eieren en beklad met graffiti.

Beeldmateriaal

Sommige slachtoffers zouden een slaapmiddel toegediend hebben gekregen. B. zou daarnaast het misbruik hebben vastgelegd, waarvan beeldmateriaal is gevonden. In totaal staan 37 strafbare feiten op de tenlastelegging.

Namens de Familie staat 29 slachtoffers en hun families bij. Volgens Namens de Familie zal een groot deel van de ouders aanwezig zijn en de rechtszaak volgen vanaf de tribune.

Inhoudelijke behandeling

De inhoudelijke behandeling begint met het doorspreken van de feiten. De rechters nemen de dossiers door met de verdachte. Daarvoor is maandag- en dinsdagochtend uitgetrokken. De zaak gaat donderdag verder met het spreekrecht. Ook op vrijdag is het woord aan de slachtoffers, gezien het grote aantal.

Volgende week maandag staan het requisitoir, waarin de Officier van Justitie het bewijsmateriaal bespreekt en de strafeis bekendmaakt, en het pleidooi op de planning. Op 22 januari is er nog een laatste woord voor de verdachte. Naar verwachting doen de rechters begin maart uitspraak in de zaak.