Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verdachte Barendrechtse zedenzaak voor de rechter: dit weten we tot nu toe

Rechtszaak

Vandaag, 09:09 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Maandag start de inhoudelijke behandeling in de Barendrechtse zedenzaak in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank in Rotterdam. De 46-jarige Mels van B. wordt verdacht van misbruik van 31 meisjes. Voor de inhoudelijke behandeling van een van de grootste zedenzaken in Nederland wordt in totaal zes dagen uitgetrokken.

De man uit Barendrecht zou achttien kinderen fysiek seksueel hebben misbruik. Dertien kinderen zijn slachtoffer van andere misdrijven. Het gaat om meisjes van 9 tot 12 jaar. Het misbruik zou onder meer hebben plaatsgevonden in zijn woonplaats en op een camping in het Noord-Brabantse Hoeven waar de man een seizoenplaats huurde.

De dochter van Sandra en Arno zou drie keer door Mels van B. zijn misbruikt. Het wordt een emotionele dag voor ouders in de rechtszaal:

Barendrechtse zedenzaak van start: ouders kijken op om verdachte in de ogen te kijken
2:38

Barendrechtse zedenzaak van start: ouders kijken op om verdachte in de ogen te kijken

De zaak kwam in september 2024 aan het licht. De man had zichzelf gemeld bij de politie, nadat er namens een van de slachtoffers aangifte tegen hem was gedaan. Sindsdien zit hij vast. De zaak zorgde voor veel onrust in Barendrecht. Zo werd zijn huis bekogeld met eieren en beklad met graffiti.

Beeldmateriaal

Sommige slachtoffers zouden een slaapmiddel toegediend hebben gekregen. B. zou daarnaast het misbruik hebben vastgelegd, waarvan beeldmateriaal is gevonden. In totaal staan 37 strafbare feiten op de tenlastelegging.

Lees ook:

Psyche van Mels van B., verdachte Barendrechtse zedenzaak, wordt onderzocht in Pieter Baan Centrum
Psyche van Mels van B., verdachte Barendrechtse zedenzaak, wordt onderzocht in Pieter Baan Centrum

Namens de Familie staat 29 slachtoffers en hun families bij. Volgens Namens de Familie zal een groot deel van de ouders aanwezig zijn en de rechtszaak volgen vanaf de tribune.

Inhoudelijke behandeling

De inhoudelijke behandeling begint met het doorspreken van de feiten. De rechters nemen de dossiers door met de verdachte. Daarvoor is maandag- en dinsdagochtend uitgetrokken. De zaak gaat donderdag verder met het spreekrecht. Ook op vrijdag is het woord aan de slachtoffers, gezien het grote aantal.

Volgende week maandag staan het requisitoir, waarin de Officier van Justitie het bewijsmateriaal bespreekt en de strafeis bekendmaakt, en het pleidooi op de planning. Op 22 januari is er nog een laatste woord voor de verdachte. Naar verwachting doen de rechters begin maart uitspraak in de zaak.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Ouders slachtoffer Barendrechtse zedenzaak spreken zich uit: 'We vertrouwden hem'
Ouders slachtoffer Barendrechtse zedenzaak spreken zich uit: 'We vertrouwden hem'
Barendrechters geschrokken van misbruikzaak: 'Dramatisch dat dat met kinderen gebeurt'
Barendrechters geschrokken van misbruikzaak: 'Dramatisch dat dat met kinderen gebeurt'
Moeder over ontuchtzaak Barendrecht: 'Mijn kinderen speelden bij hem thuis'
Moeder over ontuchtzaak Barendrecht: 'Mijn kinderen speelden bij hem thuis'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.