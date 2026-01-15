Families spreken in Barendrechtse zedenzaak: ‘Hij nam haar onschuld af'

Een heftige en emotionele dag voor de slachtoffers van de Barendrechtse zedenzaak. Donderdagochtend werden in de rechtszaal in Rotterdam meerdere slachtofferverklaringen opgelezen. De verklaringen komen van de slachtoffertjes zelf of van hun ouders of verzorgers. "Er is geen straf die dit nog goed kan maken."

Het seksueel misbruik van jonge meisjes door Mels van B. (46), verdachte in de geruchtmakende Barendrechtse zedenzaak, heeft diep ingegrepen in het leven van de gezinnen van de slachtoffers. In totaal komen er donderdag 15 van de in totaal 31 slachtoffertjes ‘aan het woord’. Sommigen van hen, of hun ouders, hebben toestemming gegeven dat hun verklaring verspreid mag worden. De meeste verklaringen worden alleen in de zaal voorgelezen.

Agenten aan de deur

Een van de eerste verklaringen die voorgelezen wordt is van ouders Sandra en Arno die het woord doen namens hun dochter. Zij is op 8-jarige leeftijd slachtoffer geworden van seksueel misbruik. "Wij gaan terug naar 15 september 2024, de dag dat wij een telefoontje kregen van de politie," begint de moeder. Ze krijgen te horen dat er ‘iets’ is gebeurd met hun dochter. "Twee uur later staan er zedenagenten aan de deur. Aan hun gezicht te zien hadden ze geen goed nieuws. Toen we hoorden wat ons meisje is aangedaan, stortte onze wereld in," vertelt de moeder, merkbaar geëmotioneerd. Ze krijgt een steunende hand van haar partner op haar rug.

"Die nacht heb je haar iets afgenomen wat nooit meer terug te geven is." Moeder van een van de slachtoffers

Na een kort moment herpakt zij zich en gaat verder: "Dat moment, dat gesprek, dat gevoel: het laat ons nooit meer los. De details die wij daarna te horen kregen, zijn verschrikkelijk. Wat een leuk logeerpartijtje had moeten worden, is uitgelopen op een nachtmerrie waar geen ouder ooit op voorbereid kan zijn. Onze dochter was blij, enthousiast en misschien een tikkeltje zenuwachtig. Ze mocht logeren bij een vakantievriendinnetje. Voor haar een avontuur, voor ons iets vanzelfsprekends."

Onschuld afgenomen

Als de moeder begint over het moment dat Van B. toesloeg bij haar dochter, wordt er opnieuw gesnikt: "Die nacht heb je haar iets afgenomen wat nooit meer terug te geven is. Je hebt haar gedrogeerd zodat zij zich niet kon verzetten. Je hebt er bewust voor gekozen haar machteloos te maken. Je deed de meest vreselijke dingen met haar en maakte daar ook nog opnames van. Opnames waarvan niemand ons kan garanderen dat ze in de toekomst niet ergens opduiken."

"Wij kunnen nog steeds niet begrijpen hoe iemand in staat is zulke verschrikkelijke dingen te doen met een meisje dat nog maar net 8 jaar oud was geworden. De volgende dag dronk hij nog een kop koffie met haar vader en keek hem recht in de ogen, alsof hij niets te verbergen had."

Misbruik raakt het hele gezin

De ouders vertellen vervolgens dat hun vertrouwen in mensen, in vriendschap en in goedheid is beschadigd. "Niets is meer hetzelfde. Hij heeft iets kapotgemaakt dat fundamenteel is: een gevoel van veiligheid dat ieder gezin, elk kind hoort te hebben. Onze dochter heeft haar onschuld verloren en dat verlies reikt verder dan woorden. Zij draagt dit de rest van haar leven met zich mee, in haar lichaam, in haar herinneringen en in het vertrouwen in anderen. We zien hoe ze worstelt, hoe ze probeert te lachen, te spelen, te leren en te groeien. Maar we zien ook de momenten dat het haar te veel wordt, dat ze stilvalt en zich terugtrekt. De sporen die je niet ziet, maar die wij als ouders elke dag voelen."

Het misbruik raakt ook het gezin. "Het verandert wie wij zijn. Het heeft ons waakzaam gemaakt, angstig en soms ook boos. We stellen ons vaak de vraag: hoe hebben we dit niet kunnen zien, hoe konden we haar niet beschermen? En dan te bedenken dat wij niet de enige zijn. Dat er nog veel andere kinderen zijn die hij verschrikkelijke dingen heeft aangedaan. Zoveel levens die hij heeft beschadigd."

De moeder eindigt haar verklaring met de woorden dat zij weigeren dat hij hun levens blijft verwoesten. "Wij laten hem niet bepalen hoe ons verhaal verder gaat. Wij focussen ons op herstel, op liefde, op haar toekomst. Onze dochter is sterker dan hij ooit zal begrijpen. Ze leeft verder, ondanks het litteken dat jij haar hebt gegeven."

'Schuldbewust'

Van B. (46) hoorde de eerste drie verklaringen in stilte en bewegingsloos aan. Hij krijgt later de gelegenheid te reageren. Aan het begin van de zitting zei hij dat hij "heel erg schuldbewust" is over wat hij heeft gedaan. Van B. heeft bekend dat hij tientallen jonge meisjes, veelal vriendinnetjes van zijn dochter, ernstig seksueel heeft misbruikt. Hij drogeerde de kinderen en maakte beelden van het misbruik.

Vrijdag volgen nog vier verklaringen. Later die dag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis tegen Van B.