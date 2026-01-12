Hoe praat je met je kind over seksueel misbruik?

Maandag is de inhoudelijke behandeling van de Barendrechtse misbruikzaak begonnen. De 46-jarige Mels van B. wordt verdacht van misbruik van 31 meisjes. B. heeft onder andere de meisjes slaappillen gegeven via chocolademelk, waarna hij ze misbruikte. Hoe ga je als ouder het gesprek aan als je vermoedt of wil weten dat je kind seksueel misbruikt wordt?

Het is de grootste nachtmerrie van elke ouder: ontdekken dat je kind slachtoffer is van seksueel misbruik. Toch is het belangrijk om het gesprek hierover niet uit de weg te gaan, zegt Aafke Scharloo, klinisch psycholoog gespecialiseerd in seksueel misbruik.

Ondergoedregel

Het gesprek beginnen is voor ouders vaak lastig, legt de psycholoog uit. "Het moment moet daarvoor wel geschikt zijn. Maak het niet te zwaar door te zeggen 'laten we even aan tafel zitten' maar probeer het gesprek te beginnen in de auto of tijdens het afwassen." Volgens Scharloo kun je het onderwerp dan voorzichtig aansnijden door te vragen of je kind de ondergoedregel kent. "Leg uit dat niemand zonder toestemming mag aanraken waar je onderbroek zit en als dat wél gebeurt ze dit altijd moeten zeggen. Dat geeft kinderen een duidelijk kader."

Als je kind dan vertelt dat er iets is gebeurd, komen er vaak heftige emoties los. "Probeer toch rustig en nuchter te blijven. Zeg bijvoorbeeld: 'Fijn dat je dit vertelt. Je hoeft het niet alleen op te lossen, we doen dit samen.'" Het is goed om verder te vragen wat er is gebeurd, maar niet te lang en niet te gedetailleerd. "Bel de politie om aangifte te doen," benadrukt klinisch psycholoog.

Voor Sandra en Arno, ouders van een van de slachtoffers in de Barendrechtse misbruikzaak, breekt een loodzware periode aan. "Het is wel het belangrijkste moment van alles eigenlijk”, zeggen ze tegen Hart van Nederland. "Maar naarmate het dichterbij komt, wordt het wel steeds zwaarder." Ze vertellen heel hun verhaal in de video hieronder.

2:38 Barendrechtse zedenzaak van start: ouders kijken op om verdachte in de ogen te kijken

Herstel kost tijd

In de Barendrechtse misbruikzaak werden kinderen gedrogeerd. Van één meisje is duidelijk dat ze gedrogeerd is door slaappillen in chocolademelk die ze kreeg. Volgens Scharloo voelen kinderen ook dan dat hun grenzen zijn geschonden. "Ze hebben het misschien niet op dat moment specifiek meegemaakt. Maar ze kunnen wakker worden met pijn en niet begrijpen wat er is gebeurd. Dat leidt vaak tot angst en onzekerheid."

Zelfs als een rechtszaak is afgerond en het 'normale' leven weer verder gaat, blijft het trauma vaak levenslang aanwezig, bij zowel kinderen als ouders. "Ouders raken net zo ontregeld. Ze vragen zich af: vertel ik het mijn familie? Hoe leg ik het uit aan broertjes en zusjes? Hoe bescherm ik mijn kind zonder overmatig bezorgd te worden?" Het gesprek aangaan is dus cruciaal, maar ook het besef dat herstel tijd kost. "Het hele systeem van een gezin raakt ontwricht. Professionele hulp en open communicatie zijn essentieel om samen verder te kunnen."