Ouders van slachtoffer na eerste dag Barendrechtse zedenzaak: 'Heel erg zwaar'

Rechtszaak

Vandaag, 16:06

Maandagochtend is de inhoudelijke behandeling in de Barendrechtse zedenzaak gestart in de rechtbank in Rotterdam. De 46-jarige Mels van B. wordt verdacht van misbruik van 31 meisjes. Tijdens de eerste zittingsdag werden gruwelijke details over het misbruik bekendgemaakt. Het was een heftige dag voor de slachtoffers en hun ouders.

Het was voor ouders Sandra en Arno heel lastig om Van B. weer te zien. Hun dochter zou drie keer door de man uit Barendrecht zijn misbruikt. "Het is heel erg zwaar, ook om zijn stem weer te horen", vertelt Arno aan Hart van Nederland. "Ik heb het in mij opgenomen, maar nog niet verwerkt. Het moet allemaal landen."

Veel ouders van de slachtoffers zaten op de publieke tribune tijdens de rechtszaak. "Er viel een stilte toen hij ging praten. Het viel me op dat hij bepaalde dingen goed wist, maar belangrijke dingen ineens niet meer wist. Dat vind ik wel heel raar", zegt Arno. "We hadden het van tevoren zo voorspeld. Dat hij heel vaak zou zeggen dat hij het niet meer wist", vult Sandra aan. "Dat hij er niks aan kon doen, dat het zijn dwang was. Dat maakt je heel erg boos."

Praten en vragen

Sandra en Arno proberen er met elkaar over te praten. "We proberen onze dochter er zoveel mogelijk buiten te houden. Ze weet niet heel veel." Hun dochter weet wel dat de rechtszaak plaatsvindt. "Ze mag vragen stellen over wat ze wil weten. Die beantwoorden wij."

Tijdens de rechtszaak werden er veel schokkende details gedeeld over het misbruik van de kinderen. De man uit Barendrecht zou achttien kinderen fysiek seksueel hebben misbruik. Dertien kinderen zijn slachtoffer van andere misdrijven. Daarnaast zijn er ook honderden video's en foto's gevonden, gemaakt door Van B., die werden omschreven tijdens de zitting.

Jonge, kwetsbare slachtoffers

"Het is een gruwelijke zaak met heel veel jonge, kwetsbare slachtoffers", vertelt persofficier Ernst Pols. "De slachtoffers zijn met een nummer aangeduid om hun persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te beschermen."

De slachtoffers werden in een periode van 2011 tot ongeveer zomer 2024. "De gemene deler in alle gevallen van misbruik, is dat er steeds sprake was van logeerpartijen. Vriendinnetjes van eigen kinderen werden uitgenodigd. Toen heeft het misbruik plaatsgevonden."

De verdachte heeft tijdens de zaak veel vragen van de rechters beantwoord. "We zien dat de man meewerkend is en bereid is om te vertellen wat er is gebeurd. Dat is belangrijk voor voortgang van de zitting, maar veel belangrijker, ook voor de slachtoffers en de ouders.

De zaak gaat dinsdag weer verder. De uitspraak wordt begin maart verwacht.

Door Redactie Hart van Nederland

