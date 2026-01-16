Ouders voelden zich bespeeld door verdachte Barendrechtse zedenzaak

Opnieuw is het een heftige dag voor de ouders van de slachtoffertjes in de Barendrechtse zedenzaak. Vier ouders van drie kinderen maken gebruik van hun spreekrecht en lezen hun verklaringen voor. Het geschonden vertrouwen speelt daarbij een grote rol. Veel ouders zeggen zich bespeeld te voelen door verdachte Mels van B.

De ouders voelen zich voor de gek gehouden, omdat hij volgens hen heel goed wist waar hij mee bezig was. Dat begon al met het schetsen van een beeld van zijn eigen situatie, zegt een moeder. "Hij kon mooi vertellen hoe zielig hij vroeger was, dat hij door zijn ex in de steek was gelaten", vertelt ze in de rechtbank in Rotterdam. "Hij wilde het helemaal fijn maken voor de kinderen, wat hij zelf niet had gehad."

Donderdag werden meerdere slachtofferverklaringen voorgelezen. In de video hieronder vertellen de ouders van een van de slachtoffers wat deze zaak met hun dochter en het gezin heeft gedaan:

1:13 Emotionele dag voor slachtoffers zedenzaak Barendrecht: 'Onze wereld stortte in'

Drammer

Zo vroeg Van B. vriendinnen van zijn dochter vaak mee voor een dagje Efteling. Ouders dachten dat hij het beste met de kinderen voor had. Maar vaak drukte hij ook zijn zin door of paaide hij de kinderen met snoep. Een vader en moeder hebben hem daar ook wel eens op aangesproken, bijvoorbeeld over de partijtjes: dat die beter begrensd konden worden, met een vaste bedtijd en minder snoep.

"Ik had mijn bedenkingen, maar wie neemt zijn kind een dagje Efteling en een logeerpartij af?" Ouder van een van de slachtoffertjes

Maar daar wist hij volgens hen handig mee om te gaan. Een ouder omschrijft hem als een drammer. "Het is een rare man die het misschien allemaal wat onhandig brengt, maar hij doet het voor zijn dochter."

Een dochter zou bijvoorbeeld al meegaan naar de Efteling, terwijl haar ouders daar nog niets van wisten. "Hij zou wel zorgen dat ze in de Baron mocht, met schoenen met dikke zolen. Ik had mijn bedenkingen, maar wie neemt zijn kind een dagje Efteling en een logeerpartij af?"

Vreselijke moeder voelen

Dat is ook het gevoel wat bij de ouders die vrijdag spreken overheerst: je gunt je eigen kind iets leuks. Een ouder twijfelde teveel vertelt ze en nam haar kind toch mee naar huis. "Het klonk allemaal leuk, maar op de een of andere manier hebben we de logeerpartijtje altijd afgehouden. Bij een verjaardagsfeestje op de camping hebben we haar 's avonds opgehaald. Ik voelde mij een vreselijke moeder."

Dat Van B. toen de caravan liet zien vol trots waar de meiden konden slapen, is voor de moeder dan ook een afschuwelijk moment geweest. "Achteraf gruwel ik. Wij namen onze dochter mee naar huis, maar diezelfde avond heeft Mels een andere vriendin misbruikt."