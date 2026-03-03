18 jaar en tbs met dwang voor Mels van B. in Barendrechtse zedenzaak

In de Barendrechtse zedenzaak is verdachte Mels van B. (46) veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS met dwang. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Van B. zich jarenlang schuldig gemaakt aan het seksueel misbruiken van 31 jonge meisjes. De uitspraak valt hoger uit dan de 14 jaar cel met TBS die het OM had geëist. De hoogte van de celstraf werd door publiek op de tribune met juichkreten begroet. Ook vielen mensen elkaar in de armen.

De man uit Barendrecht is veroordeeld voor ontucht met minderjarigen. Hij zou in totaal 18 kinderen fysiek seksueel hebben misbruikt. Dertien kinderen zijn slachtoffer geworden van andere misdrijven. In totaal gaat het om 31 slachtoffers. De rechtbank ging vier jaar uit boven de eis van het Openbaar Ministerie, vanwege de ernst en omvang van de zaak, waarin de verdachte zijn eigen belangen telkens boven die van de slachtoffers heeft gesteld.

De slachtoffers, meisjes van 9 tot 12 jaar oud, waren vriendinnetjes van de dochter van Van B. Hij zou de kinderen hebben gedrogeerd met slaapmiddelen in chocolademelk en maakte beelden van het misbruik. Ook zijn eigen dochter is door hem misbruikt, zo verklaarde hij zelf tegenover de rechtbank.

Ouders 'voorzichtig blij'

Ouders van slachtoffers in de Barendrechtse zedenzaak zijn blij met de straf die de rechtbank Van B. heeft opgelegd. Door de hogere straf vrezen de ouders wel dat Van B. in hoger beroep gaat. "Daar zit niemand op te wachten", zei een woordvoerder van Namens de Familie. "Deze zaak was slopend. Het was een loodzwaar traject."

"Ik had gedacht dat de straf iets lager zou zijn", reageerde een van de ouders na de uitspraak. Ze was blij dat de rechtbank een hogere straf oplegde, maar ziet op tegen een eventueel hoger beroep. "Voor nu ben ik voorzichtig blij."