OM eist 14 jaar cel met tbs tegen verdachte in Barendrechtse zedenzaak

Verdachte Mels van B. in de Barendrechtse zedenzaak heeft vrijdagmiddag zijn strafeis te horen gekregen. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging tegen hem. Volgens het OM heeft hij zich jarenlang schuldig gemaakt aan het seksueel misbruiken van 31 jonge meisjes.

De slachtoffers waren vriendinnetjes van zijn dochter, die bleven logeren in zijn woning in Barendrecht of in zijn caravan op een camping in het Brabantse Hoeven. De verdachte zou de kinderen hebben gedrogeerd met slaapmiddelen in chocolademelk en maakte beelden van het misbruik. Ook zijn eigen dochter is door hem misbruikt, zo verklaarde hij zelf tegenover de rechtbank.

'Verdachte is zeer geraffineerd te werk gegaan'

De strafeis geldt behalve voor het misbruik van gedrogeerde meisjes ook voor het maken en bezitten van kinderpornografie. Na zijn arrestatie in september 2024 vond de politie op harde schijven niet alleen door Van B. zelfgemaakt beeldmateriaal, maar ook een enorme hoeveelheid gedownloade foto's en video's met kinderporno. Achttien meisjes zijn volgens het OM fysiek misbruikt; van andere meisjes maakte Van B. stiekem foto's.

Donderdag werden meerdere slachtofferverklaringen voorgelezen. In de video hieronder vertellen de ouders van een van de slachtoffers wat deze zaak met hun dochter en het gezin heeft gedaan:

1:13 Emotionele dag voor slachtoffers zedenzaak Barendrecht: 'Onze wereld stortte in'

Volgens het OM is de verdachte "zeer geraffineerd en planmatig te werk gegaan". Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) hebben diverse stoornissen bij hem vastgesteld, waaronder pedofilie en hyperseksualiteit. Het gevaar voor herhaling is hoog, aldus het PBC, dat de verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar beschouwt. Justitie neemt die conclusie over.

De stoornissen maken Van B. niet minder schuldig, aldus justitie. De verdachte heeft een "onvoorstelbare hoeveelheid leed" veroorzaakt bij de slachtoffers, hun ouders en andere familieleden. Dat moet eerst vergolden worden, zo onderbouwde de officier van justitie de geëiste celstraf.

De uitspraak in de zaak volgt op 3 maart. Maandag gaat de inhoudelijke behandeling van de zaak bij de rechtbank in Rotterdam verder.