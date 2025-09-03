Terug

'Onrust na moord Lisa door WhatsApp-bericht: politie ontkracht waarschuwing'

Crime

Vandaag, 17:43

Na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude gaat er in WhatsApp-groepen een verontrustend bericht rond. Daarin wordt beweerd dat mannen elkaar op het darkweb zouden aansporen om jonge vrouwen aan te vallen. De politie is op de hoogte van het bericht, maar laat weten dat de inhoud niet klopt, schrijft het AD.

De krant geeft aan de afgelopen week meerdere meldingen te hebben ontvangen. Volgens een tipgever is het bericht onder meer gedeeld in Leidse studentengroepen. Daardoor is er veel verwarring en angst ontstaan onder de studenten.

In het bericht wordt beweerd dat de informatie afkomstig is van iemand die via via een vrouw kent die bij de recherche in Amsterdam zou werken. Volgens haar zouden aanrandingen en verkrachtingen sinds de dood van Lisa flink zijn toegenomen. De tekst adviseert vrouwen om "nooit alleen te fietsen" en "liever een taxi te nemen".

Politie herkent het beeld niet

De politie in Amsterdam bevestigt dat dit bericht in verschillende appgroepen rondgaat. Ze herkennen echter het beeld dat wordt geschetst niet. "Als we kijken naar de feiten zoals ze nu zijn, klopt dit bericht niet," laat de woordvoerder van de politie aan de krant weten. Ook het verhaal over het darkweb komt in het onderzoek niet naar voren, aldus een woordvoerder. "Maar we houden als politie altijd een slag om de arm."

