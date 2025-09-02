Politie zoekt opnieuw op plek waar Lisa (17) werd gedood

De politie is dinsdag opnieuw onderzoek aan het doen op de plek in Duivendrecht waar de 17-jarige Lisa uit Abcoude twee weken geleden werd gedood. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van AT5.

Agenten doorzoeken het water langs de Holterbergweg, in de buurt van de kruising met de Borchlandweg. Ook de berm wordt onderzocht. Een woordvoerder van het OM wil niet zeggen of er naar iets specifieks wordt gezocht.

In Abcoude stonden honderden mensen vorige week stil bij het overlijden van Lisa:

1:39 Abcoude eert Lisa bij start feestweek

Eerder vond de politie bij een COA-locatie aan de Hogehilweg een mes en een telefoon. Daar werd ook een 22-jarige verdachte aangehouden. De man zit voorlopig drie maanden in voorarrest.

Hij wordt verdacht van de moord op Lisa, maar ook van een verkrachting aan de Weesperzijde en een poging tot seksueel geweld. De verdachte zegt dat hij uit Nigeria komt, maar dat is nog niet bevestigd door het OM.

ANP