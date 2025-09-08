'Honderden vrouwen opnieuw in opvang door falende aanpak huiselijk geweld'

Jaarlijks keren naar schatting honderden vrouwen terug naar de opvang vanwege huiselijk geweld, stelt brancheorganisatie Valente tegenover De Telegraaf. De strafrechtelijke aanpak schiet volgens hen ernstig tekort waardoor daders vrij rondlopen en de slachtoffers moeten onderduiken. Politie en Openbaar Ministerie zouden dossiers vaak lang laten liggen en reclassering grijpt niet altijd in bij overtredingen.

Wanneer slachtoffers aangifte doen van geweld door hun (ex-)partner kan het juist escaleren. "Dus is het belangrijk dat ze erop kunnen vertrouwen dat hun zaak snel wordt opgepakt”, zegt Judith Martens van Sterk Huis, een organisatie die opvang biedt aan vrouwen en kinderen, tegen de krant.

Volgens haar is er te weinig prioriteit voor deze zaken. "Nog steeds zijn mensen blijkbaar niet genoeg doordrongen van het feit dat deze vrouwen groot gevaar lopen", zegt ze.

De politie laat aan de krant weten dat er meer criminaliteit is dan agenten, waardoor keuzes gemaakt moeten worden. Het OM stelt dossiers zorgvuldig te beoordelen en afhankelijk van het bewijs te handelen.

'Opvang is sluitstuk'

Volgens Valente is de opvang bedoeld als sluitstuk, niet als structurele oplossing. "Vrouwen zitten maandenlang met code rood (het hoogste beveiligingsniveau red.) binnen, terwijl de daders vrij rondlopen. Dat wringt", aldus Reijmers.