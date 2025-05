Petitie voor landelijke hulplijn 116 voor slachtoffers huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld weten nog niet altijd goed waar ze terecht kunnen. De organisaties Valente, de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers (FNG) en Fier hebben daarom een petitie aangeboden in de Tweede Kamer. Zij pleiten voor een landelijke onafhankelijke hulplijn: 116.

Deze hulplijn moet slachtoffers van huiselijk en relationeel geweld een veilige, anonieme plek bieden om hun verhaal te doen. Net als 113 (zelfmoordpreventie) moet 116 losstaan van bestaande hulpinstanties. Zo kan deze een laagdrempelige ingang bieden voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, maar de stap naar officiële instanties (nog) niet durven zetten. "De lijn is een cruciale stap om leed te erkennen, hulp toegankelijker te maken en escalatie te voorkomen", zeggen de betrokken organisaties.

Luisterend oor

Cindy den Hartog was 23 jaar samen met een partner die geweld gebruikte. Ze is groot voorstander van een hulplijn. "Het biedt een luisterend oor. Het blijft toch een soort taboe, huiselijk geweld. Je schaamt je en je voelt je schuldig. Je hebt iemand nodig om tegenaan te praten en die eigenlijk vertelt dat het niet jouw schuld is allemaal, want vanuit huis wordt er op je ingepraat en krijg je te horen dat je dom bent."

"Je kunt nu natuurlijk met Veilig Thuis bellen, maar die zijn verplicht om te handelen", vertelt Cindy. "Daarom is die stap erg groot voor veel slachtoffers. Ze zijn vaak ook niet direct klaar om weg te gaan, of ze zijn bang dat de kinderen uit huis worden geplaatst. Ik kreeg dus telkens te horen dat ik dom was. Weggaan en alleen voor de kinderen zorgen durfde ik helemaal niet. Ik dacht dat ik dat niet kon."