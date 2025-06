Groot deel kappers herkent huiselijk geweld: 'Is een onderbuikgevoel'

Kappers helpen niet alleen om je coupe er weer mooi uit te laten zien, maar ze helpen ook steeds vaker bij het signaleren van huiselijk geweld. Uit recent onderzoek van het Radboudumc blijkt dat bij een derde van de kappers wel eens iemand in de stoel zit waarbij een vermoeden bestaat dat ze hier slachtoffer van zijn. Kapster Sam Zwetsloot uit Best weet dit als geen ander.

"Wij zijn hier de hele dag bezig met mensen. Deze mensen zijn een afspiegeling van de maatschappij, waar een hoop gebeurt", zegt ze tegen Hart van Nederland. "Het merendeel van de tijd mag ik mooi haar maken, maar ik ben ook zeker iemand waar klanten hun verhaal kwijt kunnen. We zijn bijna een maatschappelijk werker geworden."

Sam krijgt wel eens verhalen van klanten te horen waar ze haar vraagtekens bij heeft. "Het is niet zo dat klanten hier met een blauw oog binnenkomen. Maar bij sommige klanten heb je wel een onderbuikgevoel, bijvoorbeeld als iemand vertelt over zijn of haar relatie die voor jou wat raar aanvoelt", zegt ze. "Eén keer vertelde een meisje dat ze betast was door haar leraar op de opleiding."

Veilig Thuis

Sam raadt klanten in dit soort gevallen aan om naar de huisarts te gaan of eens wat te lezen over instanties als Veilig Thuis. Judith Kuypers van Veilig Thuis vertelt tegen Hart van Nederland dat "we niet van kappers moeten verwachten dat ze hulpverlener worden". "Het zou wel een persoon moeten zijn die heel laagdrempelig dit probleem voorzichtig open kan breken en waardoor goede volgende stappen gezet kunnen worden."